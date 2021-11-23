حساء العدس مع الدجاج

في ظل برودة الجو يصبح حساء عدس خيارًا جيدًا، فأعدي حساء العدس مع الدجاج كوجبة مميزة تمنح عائلتك الدفء، حسب وصفة «شهية».

المكونات:

ربع دجاجة متوسط الحجم.

كوبان من العدس الأصفر.

بصلة.

معدنوس.

زيت زيتون.

كمون.

ملح.

فلفل أكحل.

ثمرتا جزر.

عودان من القرفة.

حبهان.

لتر ونصف اللتر من الماء.