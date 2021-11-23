في ظل برودة الجو يصبح حساء عدس خيارًا جيدًا، فأعدي حساء العدس مع الدجاج كوجبة مميزة تمنح عائلتك الدفء، حسب وصفة «شهية».
المكونات:
ربع دجاجة متوسط الحجم.
كوبان من العدس الأصفر.
بصلة.
معدنوس.
زيت زيتون.
كمون.
ملح.
فلفل أكحل.
ثمرتا جزر.
عودان من القرفة.
حبهان.
لتر ونصف اللتر من الماء.
الطريقة:
أضيفي الحبهان وعيدان القرفة وقطع البصل للدجاج المسلوق.
اتركيه على النار نحو 25 دقيقة حتى ينضج ثم ضعيه جانبًا ليبرد.
سخني الزيت في قدر على النار، ثم أضيفي البصل ثم قلبي المكونات حتى تذبل، وأضيفي الجزر والعدس ثم اسكبي الماء ونكهي بالكمون والملح والفلفل الأكحل.
اتركي المكونات على النار نحو 20 دقيقة حتى تنضج جيدًا ثم ابعديها واتركيها جانبًا حتى تبرد قليلاً، ثم اهرسي المكونات بواسطة خفاق حتى تحصلين على خليط ناعم القوام، ثم أعيدي المكونات إلى النار من جديد.
فتتي الدجاج المسلوق بيديكِ، وأضيفيه إلى الشوربة ثم انثري المعدنوس.. وصحتين.