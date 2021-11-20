بسكويت اللوز والقرفة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 12:12 مساء

نُقدم إليكِ طريقة تحضير بسكويت اللوز مع القرفة لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
ثلاثة أكواب دقيق
ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم صغيرة
ربع ملعقة صغيرة ملح
كوب زبد
ثلاثة أرباع كوب سكر
ثلاث بيضات
ثلاث ملاعق كبيرة حليب مجفف
ثلاث ملاعق كبيرة قرفة مطحونة
نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون
ملعقة صغيرة فانيليا
كوب لوز مجروش

للتزيين
لوز كامل غير مقشر (بحسب الحاجة).

طريقة التحضير
- في وعاء، اخلطي الدقيق، بيكربونات الصوديوم، القرفة، الحبهان، الحليب المجفف والملح.
- في الخلاط الكهربائي، اخفقي الزبد مع السكر لدقيقة أو للحصول على مزيج كريمي.
- أضيفي البيض، خلاصة الفانيليا وخلاصة اللوز وأخفقي جيدًا وأضيفي مزيج الدقيق تدريجيًا مع الخفق باستمرار.
- ضعي اللوز المجروش واخلطي المكونات حتى تتجانس وتحصلي على عجينة متماسكة.
- حمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية وكوري العجينة على شكل كرات وصفيها على صينية فرن مغلفة بورقة زبدة.
- ضعي حبة لوز غير مقشرة في كل كرة عجين.
- أدخلي الصينية الفرن حتى تنضج الكرات وتصبح ذهبية اللون وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طبيب البيت الأبيض: بايدن بـ«صحة جيدة» وقادر على ممارسة مهام الرئاسة
دولى
احتفال في الموصل بترميم كنيستين دمرهما «داعش»
عربى
فرانس برس: الأتراك صاروا يحسبون أسعار «كل شيء» في ظل انهيار قيمة الليرة
اقتصاد
وصول طفلين ليبيين لروما للعلاج من مرض الثلاسيميا
ليبيا
«مفوضية الانتخابات»: ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 23
ليبيا
بين التعثر والإرهاق.. قطر تبحث عن تفادي تجربة جنوب أفريقيا في كأس العالم 2022
رياضة عالمية
المشري يعد مبادرة لتأجيل الانتخابات إلى 15 فبراير 2022
ليبيا
الدوري الإنجليزي: آرسنال يخوض امتحان ليفربول.. والأعين شاخصة نحو سولشاير
رياضة عالمية
عام على مونديال 2022: دقات القلوب تعلو في قطر
رياضة عالمية
كلوديا غازيني: الانتخابات الليبية غير قابلة للتنبؤ.. ومفاجآتها لم تنته
ليبيا
«فرانس برس»: العشوائيات تهدد بتغيير ملامح المدن الليبية
ليبيا
سباق الرئاسة يشتعل.. والقوى الكبرى تفقد الحياد
ليبيا
شيرين رضا لـ«الوسط»: لا أندم على أي قرار أتخذه في حياتي
ثقافة وفن
هبوط جديد لليرة التركية بعد خفض معدل الفائدة الرئيسية
اقتصاد
جريدة «الوسط»: ماراثون الرئاسة ينطلق في انتظار «الغربلة»
ليبيا
محمد صوان يتحدث عن رؤية «الحزب الديمقراطي» وعلاقته بـ«العدالة والبناء» ...
ليبيا
«تويتر» يقفل حسابا باسم «سيف الإسلام معمر القذافي» بعد «انتهاكه قوانين الموقع»
ليبيا
الدبيبة: السلطات البلجيكية تحاول مجددا الاستيلاء على أموال الليبيين لديها
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

3 طرق لتجنب زيادة الوزن شتاءً