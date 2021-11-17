ملوخية بالدجاج على الطريقة المصرية

تعرفي معنا على طريقة تحضير طبق الملوخية مع الدجاج على الطريقة المصرية لإعدادها في مطبخك بسهولة والاستمتاع بمذاقها الشهي وذلك وفقًا لموقع «أطيب طبخة».
المكونات
4 صدور دجاج مقطعة
كيلوغرام ملوخية مجمدة
8 فصوص ثوم
مكعبان من مرقة الدجاج
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
3 أكواب ماء
عصير ليمون حامض
ورق غار
قرفة
ملح
طريقة التحضير
- سخني زيت الزيتون في قدر على النار ثم ضيفي الثوم وقلّبي حتى تذبل.
- زيدي ورق الغار والقرفة ثم ضيفي قطع الدجاج وقلّبيه حتى يتغير لون المكونات.
- ضيفي الملوخية ثم مرق الدجاج مع التقليب جيدًا لتتداخل المكونات.
- أسكبي الماء ثم اتركي الخليط على النار حتى يغلي وتنضج المكونات.
- أسكبي عصير الليمون الحامض ثم حركي المكونات لتتداخل قبل تقــديم الملوخية ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.