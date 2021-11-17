ملوخية بالدجاج على الطريقة المصرية

تعرفي معنا على طريقة تحضير طبق الملوخية مع الدجاج على الطريقة المصرية لإعدادها في مطبخك بسهولة والاستمتاع بمذاقها الشهي وذلك وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

4 صدور دجاج مقطعة

كيلوغرام ملوخية مجمدة

8 فصوص ثوم

مكعبان من مرقة الدجاج

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

3 أكواب ماء

عصير ليمون حامض

ورق غار

قرفة

ملح

طريقة التحضير

- سخني زيت الزيتون في قدر على النار ثم ضيفي الثوم وقلّبي حتى تذبل.

- زيدي ورق الغار والقرفة ثم ضيفي قطع الدجاج وقلّبيه حتى يتغير لون المكونات.

- ضيفي الملوخية ثم مرق الدجاج مع التقليب جيدًا لتتداخل المكونات.

- أسكبي الماء ثم اتركي الخليط على النار حتى يغلي وتنضج المكونات.

- أسكبي عصير الليمون الحامض ثم حركي المكونات لتتداخل قبل تقــديم الملوخية ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.