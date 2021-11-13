حضري الطباهج في مطبخك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 نوفمبر 2021, 11:55 صباحا

تعرّفي معنا على طريقة إعداد الطباهج، من الأكلات الليبية الشهيرة، وذلك من خلال هذه الوصفة السهلة، وفقًا لكتاب «ماء وملح» لمؤلفيه محمد ونجاة المغيربي، الصادر عن دار الفرجاني.

المكونات
4 حبات قريعة (بذنجان)
4 حبات كوسا
4 حبات بطاطا
6 رؤوس فلفل أخضر
4 فصوص ثوم
1 ملعقة معجون طماطم
نصف معلقة كراوية وكسبر
نصف كوب زيت
ربع معلقة بزار
ربع ملعقة فلفل أسود
ملح وفلفل أحمر

طريقة التحضير
- يُقشَّر الباذنجان والقريعة (الكوسا) والبطاطا ويُقطَّع حلقات ثم نضيف قليلًا من الملح، ثم نقلي كل واحدة على انفراد ثم يوضع بصحن التقديم.
الصلصة
- نصب الزيت بالطنجرة ونتركه حتى يسخن ثم نضيف إليه الثوم والطماطم بنوعيه بعد ضرب الطماطم بالخلاط ثم نضيف الكراوية والكزبرة والفلفل الأحمر والأسود والبزار ونتركه يغلي مع إضافة كمية من الماء من وقت لآخر بحيث لا تزيد على كوبين ولمدة تتراوح من ثلث إلى نصف الساعة، ثم نصب الصلصة على الباذنجان والقريعة والبطاطا والفلفل الأخضر ويقدم ساخنًا أو باردًا.
 

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