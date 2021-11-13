كب كيك الزعتر

كب كيك الزعتر (الإنترنت)

يُعد كب كيك الزعتر من الوصفات السهلة الذيذة، ومناسبة لوجبة فطور أو عشاء خفيف أو وجبة للمدرسة، وهي عبارة عن كب كيك بنكهة الزعتر والجبنة معجونة بزيت الزيتون الشهي.

تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

2 كوب دقيق

3 أرباع كوب جبنة بيضاء

كوب حليب

4 أرباع كوب زيت زيتون

كوب زعتر أخضر ناشف منقوع ومصفى

ظرف بيكينغ باودر

ربع ملعقة كركم

ربع ملعقة ملح

طريقة التحضير

- في وعاء نضع كلًا من الدقيق والحليب والزيت والبيكينغ باودر والكركم والملح ونعجنها جيدًا معًا.

ثم نضيف الزعتر والجبنة ونعجنها مع بعض ثم نغطيها ونتركها لنصف ساعة جانبًا.

- وبعد مضي الوقت وترتاح العجينة نقسمها إلى كرات متساوية.

- نوزع العجينة في قالب الكب كيك ومن ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة.

- بعد أن ينضج الكيك كيك ويكتسب لونه الذهبي الجميل نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

