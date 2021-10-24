قلاية شهية في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 04:26 مساء
طريقة تحضير القلاية (الإنترنت)

تعرف القلاية كواحدة من أشهر الأكلات الليبية، وهنا نقدم لك طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وبسيطة تعلميها معنا وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» في «فيسبوك».

المكونات
كيلوغرام كبد.
كيلوغرام لحم.
3 أعواد قرنفل.
كوبان زيت.
كوبان سمن.
فلفل أحمر.
ملح.

طريقة التحضير
- يقطع اللحم والكبد إلى مكعبات ثم يغسل ويترك بمصفاة حتى يتم التخلص من الماء تمامًا.
- تنقل إلى وعاء وتوضع على النار بعد أن نضيف إليها القليل من الملح وثلاثة أو أربعة أعواد قرنفل ويترك على النار حتى ينضج اللحم.
- نضيف الزيت والسمن مع قليل من الفلفل الأحمر، ويقلب على النار حتى ينضج ويتم التخلص من الماء.

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