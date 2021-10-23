محشي كوسة دايت

محشي كوسة (الإنترنت)

نقدِّم لكِ طريقة تحضير محشي الكوسة بسعرات حرارية أقل مع اختصار كثير من المكوّنات التي تزيد السعرات دون أن تكون لها أية قيمة غذائية حقيقية لتعديه في مطبخك بشكل صحي وطعم شهي ومميز.

المكونات

كيلوغرام كوسة.

300 غرام أرز أسمر.

500 غرام طماطم .

بصلتان حجم كبير.

باقة بقدونس.

باقة كزبرة.

باقة شبت.

فلفل حار، حسب الرغبة.

50 غرامًا من زيت ذرة نباتي.

نصف مكعب مرقة دجاج.

ملعقة كبيرة معجون الطماطم.

ملح حسب الذوق.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة بهارات لحمة، أو دجاج حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة نعناع يابس.

طريقة التحضير

- افرغي الكوسة للحشو واحتفظي بالقلب ثم اغسلي الأرز جيدًا بالماء.

- افرمي البصل فرمًا ناعمًا في الخلاط ثمّ قطّعي الطماطم مكعبات.

- افرمي الفلفل الحار بالسكين ثم قطّعي البقدونس والكزبرة والشبت بالسكين قطعًا صغيرة.

- في قدر كبيرة، اقلي البصل في الزيت النباتي قليلاً ثم أضيفي الطماطم، الصلصة والفلفل الحار والملح والفلفل الأسود والبهارات والنعناع الجاف إلى البصل وقلّبي الخليط جيدًا.

- غطّي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة خمس دقائق. ثمّ ارفعي القدر عن النار، أضيفي إليه الخضار المفرومة وقلّبي الخليط جيدًا ثم أضيفي الأرز إلى القدر واتركيه على النار لمدة 20 دقيقة.

- ضعي قلب الكوسة في قعر قدر وضعيه جانبًا. احشي الكوسة بخليط الأرز ثم وزّعيها فوق قلب الكوسة.

- اغلي كوبًا ونصف الكوب من الماء مع نصف مكعب مرقة الدجاج، وأضيفيه إلى الكوسة المحشية في القدر.

- ضعي القدر على نار عالية ليغلي الماء لمدة ٥ دقائق، ثمّ غطّي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة.

- ارفعي القدر عن النار، واسكبي محشي الكوسة في طبق وقدّميه ساخنًا.