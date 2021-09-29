أقراص الشوفان بالتوت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 11:25 صباحا

نقدم إليكِ طريقة تحضير فطور خفيف مكون من الشوفان والتوت لإعداده في مطبخك والاستمتاع بمذاقه الشهي معنا وذلك وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات
كوبان من رقائق­­­­­ الشوفان
كوب من حليب اللوز.
ملعقتان كبيرتان من الزبد.
4 ملاعق شراب (الذرة).
¼ كوب جوز (عين جمل أنصاف)
كوب من التوت.
3 ملاعق كبيرة رقائق شوكولاتة

طريقة التحضير
- في وعاء اخلطي الشوفان مع حليب اللوز والتوت والزبد وشراب القيقب معًا.
- أضيفي رقائق الشوكولاتة ثم ضعيه بالبراد لمدة ساعة.
- في قوالب مدهونة قسمي المقدار ثم اخبزي في فرن ساخن على 170 مئوية لمدة 10 دقائق حتى يتماسك ويصبح جاهزًا للتقديم.

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