أقراص الشوفان بالتوت

نقدم إليكِ طريقة تحضير فطور خفيف مكون من الشوفان والتوت لإعداده في مطبخك والاستمتاع بمذاقه الشهي معنا وذلك وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

كوبان من رقائق­­­­­ الشوفان

كوب من حليب اللوز.

ملعقتان كبيرتان من الزبد.

4 ملاعق شراب (الذرة).

¼ كوب جوز (عين جمل أنصاف)

كوب من التوت.

3 ملاعق كبيرة رقائق شوكولاتة

طريقة التحضير

- في وعاء اخلطي الشوفان مع حليب اللوز والتوت والزبد وشراب القيقب معًا.

- أضيفي رقائق الشوكولاتة ثم ضعيه بالبراد لمدة ساعة.

- في قوالب مدهونة قسمي المقدار ثم اخبزي في فرن ساخن على 170 مئوية لمدة 10 دقائق حتى يتماسك ويصبح جاهزًا للتقديم.