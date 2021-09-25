كبدة بالفلفل

الكبدة من البروتينات التي يحبها الصغار والكبار وهي من اللحوم الغنية بالفيتامينات والحديد، لذلك عليكِ إدخالها بشكل دائم في وجباتك.

نقدِّم إليكِ اليوم طريقة إعدادها كطاجن بدبس الرمان، تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «حياتك».