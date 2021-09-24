حضري كعك الزبيب

كعك الزبيب (الإنترنت)

نقدم لك اليوم طريقة تحضير الكعك مع الزبيب، مع وصفة شهية، حسب «شهية».

المكونات

2 كوب كبير دقيق

كوب كبير سكر

1/2 كوب كبير زبد

1/4 كوب كبير لبن سائل

1/4 كوب كبير عصير برتقال

1/4 كوب كبير عين جمل مجروش

ملعقة كبيرة بيكينغ بودر

ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل

بيضتان

كوب كبير زبيب

1/4 كوب كبير عصير برتقال ساخن

ملعقة صغيرة قشر برتقال مبشور

الطريقة

في بولة كبيرة الحجم يوضع الزبيب وعصير البرتقال الساخن وقشر البرتقال المبشور ويقلب المزيج باستمرار حتى يصبح الزبيب طريًا قليلاً.

في بولة أخرى يوضع الدقيق والبيكينغ بودر والقرفة والزنجبيل ويخلط المزيج جيدًا ثم ينحل بالمنخل ويوضع جانبًا.

يخلط كل من الزبد والبيض جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يصبح المزيج كريميًا.

تضاف الفانيليا واللبن وعصير البرتقال إلى مزيج الزبد والبيض ويخفق المزيج مرة أخرى.

يضاف مزيج الدقيق تدريجيًا إلى مزيج اللبن وعصير البرتقال مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس المكونات.

يوضع مزيج الزبيب وعصير البرتقال الساخن مع عين الجمل على الدقيق وتخلط جميع المكونات جيدًا.

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

تدهن صينية فرن بالزبد وتبطن بالدقيق.

يصب خليط الكيك في الصينية ثم توضع في الفرن لمدة 45 دقيقة حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.. وصحتين.