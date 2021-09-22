سلطة تونة وخس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 11:41 صباحا

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير سلطة التونة مع إضافة خس وزيتون وحضريها في مطبخكِ بسهولة واستمتعي بمذاقها الشهي وفوائدها المتعددة، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
خس مقطع.
علبة تونة مصفاة.
زيتون.
طماطم مقطعة.
بصل مقطع.
شرائح خيار.
بروكلي مقطع.

طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم للتقديم ضعي الخس المقطع.
- ضعي شرائح الخيار على الخس المقطع ثم ضعي البصل.
- في بولة صغيرة الحجم ضعي التونة، ثم قومي بتفتيتها بواسطة الشوكة، ثم ضعيها على مزيج البصل والخيار.
- أضيفي قطع الطماطم والزيتون على الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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