يعتبر الدجاج من الأطعمة التي يحبها الجميع، والتي تقدم بالطرق المختلفة، ومن خلال هذه الوصفة سوف نقدم لكِ طريقة عمل دجاج بالمستردة والكمون.
المكونات
دجاجة كاملة
2 بصلة مفرومة
ملعقة مستردة
ملح وفلفل
ملعقة كبيرة بهارات
8 فصوص ثوم مفروم
1/2 كوب كزبرة مطحونة
عصير 2 ليمونة
1/2 كوب زيتون أسود مخلي
2 ملعقة زيت أو سمن
كوب ماء ساخن
خطوات التحضير
- قومى بتقطيع الدجاجة إلى 8 قطع واغسليها جيدا بالملح والليمون، ثم اشطفيها وجففيها جيدا.
- ثم بعد ذلك، تبلي الدجاجة بالبصل والمستردة والبهارات والملح والفلفل، وأدخليها في الثلاجة لمدة ساعين لتشرب التتبيلة.
- بعد الساعتين، قومي بتسخين الزيت أو السمن في طاسة كبيرة، وشوحي فيها الفراخ بالتتبيلة حتى تأخذ اللون الدهبي من التشويح.
- ضيفي المياه الساخنة على الدجاجة وغطيها، ثم هدي النار عليها وأتركيها لمدة نصف ساعة.
- انقلى الدجاج وضعيها في صينية وادخليها في فرن ساخن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180.
- ثم اخرجيها من الفرن، ورشي عليها الثوم المفروم وعصير الليمون والزيتون والكزبرة، وادخليها مرة أخرى الفرن لمدة 10 دقائق، ثم قدميها مع البطاطا.