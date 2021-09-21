دجاج بالمستردة

يعتبر الدجاج من الأطعمة التي يحبها الجميع، والتي تقدم بالطرق المختلفة، ومن خلال هذه الوصفة سوف نقدم لكِ طريقة عمل دجاج بالمستردة والكمون.

المكونات

دجاجة كاملة

2 بصلة مفرومة

ملعقة مستردة

ملح وفلفل

ملعقة كبيرة بهارات

8 فصوص ثوم مفروم

1/2 كوب كزبرة مطحونة

عصير 2 ليمونة

1/2 كوب زيتون أسود مخلي

2 ملعقة زيت أو سمن

كوب ماء ساخن

خطوات التحضير

- قومى بتقطيع الدجاجة إلى 8 قطع واغسليها جيدا بالملح والليمون، ثم اشطفيها وجففيها جيدا.

- ثم بعد ذلك، تبلي الدجاجة بالبصل والمستردة والبهارات والملح والفلفل، وأدخليها في الثلاجة لمدة ساعين لتشرب التتبيلة.

- بعد الساعتين، قومي بتسخين الزيت أو السمن في طاسة كبيرة، وشوحي فيها الفراخ بالتتبيلة حتى تأخذ اللون الدهبي من التشويح.

- ضيفي المياه الساخنة على الدجاجة وغطيها، ثم هدي النار عليها وأتركيها لمدة نصف ساعة.

- انقلى الدجاج وضعيها في صينية وادخليها في فرن ساخن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180.

- ثم اخرجيها من الفرن، ورشي عليها الثوم المفروم وعصير الليمون والزيتون والكزبرة، وادخليها مرة أخرى الفرن لمدة 10 دقائق، ثم قدميها مع البطاطا.

