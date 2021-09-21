خبز بالدحي والجبن

جربي طريقة عمل خبز بالدحي الأومليت والجبن والمناسب لتقديمه بديل الساندوتشات لأولادك في المدرسة أو فطار لكي في العمل. تعرفي على الطريقة معنا وفا لموقع «شهية».

المكونات

خبز بالسمسم

طماطم مقطعة حلقات

ورقة خس

شريحتان جبن

لتحضير الأومليت:

2 بيض (دحي)

1/2 ملعقة صغيرة خل أبيض

رشة ملح

رشة فلفل أسود

ملعقة كبيرة زبدة

طريقة التحضير

- ضعي في وعاء البيضتين والخل ثم نكّهي بالملح والفلفل الأسود واخفقي المكوّنات حتى تتجانس.

- ثم ذوّبي الزبدة في مقلاة على حرارة متوسّطة ثم اسكبي مزيج البيض واتركيه حتى ينضج من جهة ثمّ اقلبيه إلى الجهة الثانية.

- وعندما ينضج الأومليت إرفعي المقلاة عن النار ثم قطعي خبز البيغل أفقيا إلى جزئين متساويين.

- ضعي على الجزء السفلي العجة ثمّ جبن الإيدام والطماطم والخس ثم غطّي المكوّنات بالجزء الثاني من الخبز وقدّمي السندويش مباشرة على سفرتك.

