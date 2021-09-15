بقلاوة حارة

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير البقلاوة الحارة من المطبخ الليبي وحضِّريها في منزلكِ بسهولة.

المكونات

العجينة

كوب زيت

كوب زبدة

كوب حليب

ملعقة خميرة فورية

دقيق

للحشو

صلصة حمراء أو هريسة

بطاطا مقلية

باذنجان مقلي

كوسة مقلية

لحم مفروم مطهي مع بصل

فلفل أسود

ملح

جبنه شرائح.

طريقة التحضير

- اخلطي جميع مكونات العجينة مع بعضها، ثم اسكبي الدقيق إلى أن تتماسك العجينة مثل عجينة البيتزا،

وتتركيها تخمر إلى أن تحضري الحشوة.

- بعدها نقسم العجينة إلى قسمين، ثم يُفرد نصفها في طاجين ليس بالضرورة أن يكون مدهونًا وتفرد جيدًا، ثم نرفع أطرافها، ثم تدهنينها بالصلصة أو الهريسة، ومن ثم تضعي طبقة المفروم، ثم طبقة البطاطا المقلية وبعدها الباذنجان وتقسم بشكل جيد لا يترك فراغات، وبعدها الكوسة وبين كل طبقة والثانية نسكب فوقها بيضة مضروبة حتى تثبت وتلصق طبقات الحشوة.

- نضيف الجبنة الشرائح وأخيرًا نأخذ نصف العجينة الآخر ونفرده على الحشوة، ونبدأ في تقسميها بسكين وقصها على شكل البقلاوة وتضعين على كل قطعة شريحة زيتونة، وبعدها تدخلينها الفرن وتُحمَّر على نار هادئة حتى يتغير لونها للون «الذهبي» ونخرجها ونركها تهدأ ثم تُقدَّم.

