إذا كنتِ من محبي الجمبري فإليكِ وصفة جديدة، وهي تندوري الجمبري في الفرن، فتعرفي عليها وأعديها حسب «كنور».
المكونات
300 جرام جمبري كبير منظف
1 خلطة البروست الحارة
1 ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مفروم
3 ملاعق طعام لبن زبادي
1/4 ملعقة صغيرة من: كمون مطحون، كزبرة مطحونة، قرفة مطحونة
1 فص ثوم مفروم
ملعقتان صغيرتان عصير ليمون
1/2 ملعقة صغيرة لون طعام أحمر
1ملعقة طعام زيت نباتي
ملح وفلفل
طريقة التحضير
- في وعاء صغير اخلطي الجمبري، الزنجبيل، لبن الزبادي، عصير الليمون، الثوم، اللون الأحمر والبهارات، تبلي بالملح والفلفل، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة.
- سخني الفرن لغاية 220 درجة مئوية.
- ضعي حبات الجمبري في أعواد خشبية ثم اغمسي أعواد الجمبري في خلطة البروست.
- ادهني الجمبري بالزيت من كل جهة ثم ضعي أعواد الجمبري في صينية فرن واخبزيها لمدة 15 دقيقة أو حتى ينضج الجمبري.