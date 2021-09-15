تندوري الجمبري

إذا كنتِ من محبي الجمبري فإليكِ وصفة جديدة، وهي تندوري الجمبري في الفرن، فتعرفي عليها وأعديها حسب «كنور».

المكونات

300 جرام جمبري كبير منظف

1 خلطة البروست الحارة

1 ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مفروم

3 ملاعق طعام لبن زبادي

1/4 ملعقة صغيرة من: كمون مطحون، كزبرة مطحونة، قرفة مطحونة

1 فص ثوم مفروم

ملعقتان صغيرتان عصير ليمون

1/2 ملعقة صغيرة لون طعام أحمر

1ملعقة طعام زيت نباتي

ملح وفلفل

طريقة التحضير

- في وعاء صغير اخلطي الجمبري، الزنجبيل، لبن الزبادي، عصير الليمون، الثوم، اللون الأحمر والبهارات، تبلي بالملح والفلفل، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة.

- سخني الفرن لغاية 220 درجة مئوية.

- ضعي حبات الجمبري في أعواد خشبية ثم اغمسي أعواد الجمبري في خلطة البروست.

- ادهني الجمبري بالزيت من كل جهة ثم ضعي أعواد الجمبري في صينية فرن واخبزيها لمدة 15 دقيقة أو حتى ينضج الجمبري.

