نودلز بالخضروات

تعد النودلز من أكثر النشويات شهرة في الصين وإيطاليا، كما عرفت طريقها للعالم أجمع، وهنا نقدم لكِ طريقة تحضير النودلز بالخضراوات الصينية، وفق «شملولة».
المكونات
1/2 كيلو كوسة مقطعة شرائح طولية رفيعة كالنودلز.
2 كوب بروكلي مقطع قطعًا صغيرة.
2 كوب مشروم مقطع شرائح.
كوب جزر مقطع شرائح.
كوب فلفل أحمر مقطع شرائح.
كوب مرق دجاج.
3/4 كوب بصل مقطع شرائح.
1/2 كوب جبن بارميزان مبشور.
4 فصوص ثوم مهروس.
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
3 ملاعق كبيرة زبدة طرية.
2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.
ملعقة صغيرة مستردة.
ملح وفلفل أسود.
طريقة التحضير
- على نار متوسطة ضعي كمية من الماء والملح واتركيها حتى تغلي.
- أضيفي البروكلي واتركيه لمدة 4 دقائق، ثم ارفعيه من الماء واتركيه جانبًا.
- على نار متوسطة سخني ملعقتين من الزيت، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.
- أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة ثم أضيفي المشروم والجزر والفلفل الأحمر وقلبي لمدة 10 دقائق.
- أضيفي البروكلي وقلبي لمدة دقيقتين، ثم أضيفي مرق الدجاج والزبدة.
- اخفضي النار وقلبي باستمرار حتى تذوب الزبدة ويغلي المرق.
- أضيفي ملعقة من عصير الليمون والمستردة والملح والفلفل الأسود وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات تمامًا.
على نار متوسطة سخني باقي الزيت ثم أضيفي الكوسة النودلز وقلبيها لمدة 10 دقائق.
- أضيفي باقي الليمون والملح والفلفل الأسود وقلبي لمدة دقيقتين.
- أضيفي خليط الكوسة إلى باقي الخضراوات وقلبي لمدة 10 - 15 دقيقة حتى تنضج جميع الخضراوات وتصبح جاهزة للتقديم ويمكنك رشها بالجبنة الشيدر.