نودلز بالخضروات

(أرشيفية: الإنترنت)

تعد النودلز من أكثر النشويات شهرة في الصين وإيطاليا، كما عرفت طريقها للعالم أجمع، وهنا نقدم لكِ طريقة تحضير النودلز بالخضراوات الصينية، وفق «شملولة».

المكونات

1/2 كيلو كوسة مقطعة شرائح طولية رفيعة كالنودلز.

2 كوب بروكلي مقطع قطعًا صغيرة.

2 كوب مشروم مقطع شرائح.

كوب جزر مقطع شرائح.

كوب فلفل أحمر مقطع شرائح.

كوب مرق دجاج.

3/4 كوب بصل مقطع شرائح.

1/2 كوب جبن بارميزان مبشور.

4 فصوص ثوم مهروس.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

3 ملاعق كبيرة زبدة طرية.

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة مستردة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

- على نار متوسطة ضعي كمية من الماء والملح واتركيها حتى تغلي.

- أضيفي البروكلي واتركيه لمدة 4 دقائق، ثم ارفعيه من الماء واتركيه جانبًا.

- على نار متوسطة سخني ملعقتين من الزيت، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

- أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة ثم أضيفي المشروم والجزر والفلفل الأحمر وقلبي لمدة 10 دقائق.

- أضيفي البروكلي وقلبي لمدة دقيقتين، ثم أضيفي مرق الدجاج والزبدة.

- اخفضي النار وقلبي باستمرار حتى تذوب الزبدة ويغلي المرق.

- أضيفي ملعقة من عصير الليمون والمستردة والملح والفلفل الأسود وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات تمامًا.

على نار متوسطة سخني باقي الزيت ثم أضيفي الكوسة النودلز وقلبيها لمدة 10 دقائق.

- أضيفي باقي الليمون والملح والفلفل الأسود وقلبي لمدة دقيقتين.

- أضيفي خليط الكوسة إلى باقي الخضراوات وقلبي لمدة 10 - 15 دقيقة حتى تنضج جميع الخضراوات وتصبح جاهزة للتقديم ويمكنك رشها بالجبنة الشيدر.