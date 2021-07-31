خبز بالشيدر

تعرفي معنا على طريقة تحضير خبز الجبن الشيدر الشهي وأعديه في مطبخك بسهولة، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

كوبان ونصف طحين

ملعقة كبيرة سكر

1/2 ملعقة ملح

ملعقة كبيرة خميرة فورية

كوب وربع جبن شيدر

كوب إلا ربع حليب

1/2 كوب زبدة

3 حبات بيض مخفوق مع عصره ليمون

طريقة التحضير

- اخلطي كوبًا ونصف من الطحين مع الخميرة والسكر ثم أضيفي الجبن وقلبي.

- ضعي الحليب مع الزبدة في وعاء على النار حتى تذوب الزبدة ثم أضيفي الخليط للبيض بالتدريج مع التقليب.

- أضيفي خليط البيض لخليط الطحين وقلبي جيدًا ثم أضيفي كوب الطحين المتبقي واخلطي جيدًا.

- ادهني قالب الخبز بالزبدة ثم صبي الخليط واتركيه يختمر حتى يتضاعف حجمه.

- اخبزي في فرن متوسط الحرارة لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.