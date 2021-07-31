خبز بالشيدر

تعرفي معنا على طريقة تحضير خبز الجبن الشيدر الشهي وأعديه في مطبخك بسهولة، وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
كوبان ونصف طحين
ملعقة كبيرة سكر
1/2 ملعقة ملح
ملعقة كبيرة خميرة فورية
كوب وربع جبن شيدر
كوب إلا ربع حليب
1/2 كوب زبدة
3 حبات بيض مخفوق مع عصره ليمون
طريقة التحضير
- اخلطي كوبًا ونصف من الطحين مع الخميرة والسكر ثم أضيفي الجبن وقلبي.
- ضعي الحليب مع الزبدة في وعاء على النار حتى تذوب الزبدة ثم أضيفي الخليط للبيض بالتدريج مع التقليب.
- أضيفي خليط البيض لخليط الطحين وقلبي جيدًا ثم أضيفي كوب الطحين المتبقي واخلطي جيدًا.
- ادهني قالب الخبز بالزبدة ثم صبي الخليط واتركيه يختمر حتى يتضاعف حجمه.
- اخبزي في فرن متوسط الحرارة لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.