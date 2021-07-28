مخلل الهالبينو الحار

مخلل الهالبينو هو من المقبلات اللذيذة التي تضيف إلى معظم الأطعمة التي تُقدّم إلى جانبها نكهة رائعة تتميز بطعمها الحار والمميز وتفتح الشهية.

وتقدم في المطبخ العربي أكثر من المطبخ الغربي تعرفي على طريقة تحضيره في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو فلفل هالبينو.

5 فص ثوم.

2 حبة ليمون مقطعة قطع كبيرة.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح خشن.

كأس خل.

ماء.

طريقة التحضير

- نغسل حبات فلفل الهالبينو ونقطعها دوائر صغيرة ومتساوية قدر الإمكان.

- في وعاء زجاجي مناسب لحفظ المخللات نضع طبقة من فلفل الهالبينو ثم طبقة من فصوص الثوم وقطع الليمون بالترتيب حتى انتهاء الكمية نضيف السكر والملح والخل.

- نغمر المكونات داخل الوعاء الزجاجي بماء دافئ ونضغط غطاءه جيدًا.

- بعد 7 أيام وعندما يكتسب الفلفل اللون المطلوب ويتشرب نكهة الملح والسكر والخل والليمون يصبح جاهزًا للتقديم .