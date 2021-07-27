كبة مشوية

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكبة المشوية وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

للعجينة:

كيلو لحم كبة (هبرة مطحونة).

كيلو برغل ناعم.

بصلة حجم كبير.

10 أوراق حبق أخضر.

قرن فلفل حار أو ملعقة معجون الحار.

ملعقة صغيرة من: كمون_قرفة_سبع بهارات_حبق مجفف_ فلفل أسود.

2 ملعقة طعام ملح أو حسب الرغبة.

كوب ماء بارد أو حسب حاجة البرغل.

للحشوة:

كيلو لحمة مفرومة خشنة.

500 غرام بصل.

ملعقة طعام سمن.

كوب جوز محمص ممكن استبداله بالكاجو أو اللوز.

ملعقة طعام سبع بهارات.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

لدهن الكبة:

2 كوب سمن أو زبدة.

طريقة التحضير

- ينقع البرغل ساعتين على الأقل بعد غسله وتصفيته.

- يطحن البرغل ويطحن معه البصل وأوراق الحبق بالمطحنة. الكهربائية أو ممكن فركه باليد حتى تنهرس حبة البرغل تمامًا.

- يضاف اللحم مع بقية المكونات وتعجن جميعها، مع إضافة كوب ماء بارد تقريبًا.

لتحضير الحشوة

- يفرم البصل فرما ناعمًا ويوضع على النار مع ملعقة سمن ويقلب حتى يذبل.

- يضاف اللحم المفروم فوق البصل ويقلب حتى ينضج

ويضاف الملح والبهارات والجوز.

- تقرص الكبة وترق دوائر صغيرة وتحشى وتطبق كل طبقتين مع بعض ثم تشوى أقراص الكبة على الفحم حتى تأخذ اللون المناسب ثم تدهن أقراص الكبة بالزبدة أو السمن وتقدم ساخنة.

