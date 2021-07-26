سمبوسك السبانخ

تعرفي معنا على طريقة تحضير سمبوسك السبانخ الشهي مع دبس الرمان لتعدينه في مطبخكِ بسهولة، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

عجينة سمبوسك.

سبانخ مفرومة.

دبس رمان.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

طريقة التحضير

- قومي بتقطيع عجينة السمبوسك إلى شرائح متساوية الحجم.

- في بولة متوسطة الحجم اخلطي السبانخ ودبس الرمان والملح والفلفل جيدا، وقسمي السبانخ على شرائح العجين بكمية مناسبة.

- قومي بلف العجين على شكل مثلث فوق الحشو، وسخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

- ضعي السمبوسك في الزيت الساخن لتتحمر، ثم تصفى من الزيت، وتصبح جاهزة للتقديم.