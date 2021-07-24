دجاج بالفلفل الملون

وصفة دجاج سريعة ولذيذة من صدور الدجاج والفلفل الملون، بالإضافة إلى الفطر والبصل ويمكن إضافة الذرة الصفراء أيضًا. يمكن تقديمها على شكل ساندويتشات مع خبز التورتيلا.

تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو غرام صدوردجاج مقطع شرائح

حبة فلفل أخضر مقطع شرائح

حبة فلفل أحمر مقطع شرائح

حبة فلفل أصفر مقطع شرائح

2 رأس بصل مقطع شرائح

4 حبات فطر أبيض مقطع شرائح

ملح و فلفل حسب الرغبة

3 ملاعق طعام من زيت زيتون

نصف كوب ذرة صفراء

طريقة التحضير

- نسخن الزيت في قدر كبيرونقلب الدجاج حتى يتحمر

نضيف كل من الفطر والفلفل والبصل

- نقلب المكونات جميعًا ثم نضيف الملح والفلفل

أخيرًا نضيف الذرة ونغطي القدر ونتركه على النار حتى يذبل الخضار لمدة 12 دقيقة ونقدمه مع خبز التورتيلا أو الأرز الأبيض.