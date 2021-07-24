سلطة فاصوليا قليلة السعرات الحرارية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 يوليو 2021, 12:23 مساء

سلطة الفاصوليا الخضراء الباردة صحية ولذيذة جدًا وتتميز بألوانها الشهية؛ إذ تحتوي على الذرة وفلفل ألوان وغيرها مع المذاق المميز وهي قليلة السعرات الحرارية ومناسبة لمن يتبعون حمية غذائية.
تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وأعديها في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
½ كيلو فاصوليا خضراء
حبة فلفل رومي أخضر مقطع
حبة فلفل رومي أحمر مقطع
½ كوب ذرة
2 بصل أخضر مفروم
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
ملعقة صغيرة ملح
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
2 حبة مخلل خيار مفروم
حبة مخلل فلفل حار مفروم
عصير ليمون

طريقة التحضير
- نفرم الفاصوليا الخضراء ونسلقها بالماء حتى تصبح طرية ثم نصفيها جيدًا من الماء ونضعها جانبًا.
- نضع الفاصوليا في وعاء وفوقها الذرة ومخلل الخيار والفلفل الحار والبصل الأخضر والبقدونس.
- نقطع الفلفل الألوان ونضعه في مقلاة مع زيت الزيتون ونحرك حتى يذبل ثم نضيفه على بقية المكونات.
- نضيف عصير الليمون والملح ونحرك مكونات السلطة جيدًا ثم نضع السلطة في طبق التقديم وبذلك تكون جاهزة.

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