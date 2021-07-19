اللحمة بالبصل

(أرشيفية: الإنترنت)

نقدم لك طريقة عمل اللحمة بالبصل، بمناسبة عيد الأضحى، وذلك حسب موقع «موضوع».

المكونات:

كيلو من اللحم المقطع إلى قطع صغيرة.

أربع حبات من البصل المفروم ناعما.

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.

زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح، والفلفل الأسود، والكمون، وبهارات اللحمة، والبهارات المشكلة.