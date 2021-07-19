نقدم لك طريقة عمل اللحمة بالبصل، بمناسبة عيد الأضحى، وذلك حسب موقع «موضوع».
المكونات:
كيلو من اللحم المقطع إلى قطع صغيرة.
أربع حبات من البصل المفروم ناعما.
ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.
زيت نباتي.
نصف ملعقة صغيرة من الملح، والفلفل الأسود، والكمون، وبهارات اللحمة، والبهارات المشكلة.
طريقة التحضير:
نغسل اللحمة جيدا ومن ثم نتركها جانبا حتى تتصفى من الماء.
نضع الزيت في وعاء الطهي ونتركه على النار الهادئة حتى يسخن، ثم نضيف اللحمة ونقلبها حتى يتغير لونها.
نضيف البصل المفروم ناعما ونحركه مع اللحمة ونتركه حتى يذبل، ثم نضيف الثوم المهروس ونحرك المكونات معا ونتركها على النار الهادئة. نضيف الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة وبهارات اللحمة والكمون ونقلب المكونات، وفي حال احتاجت إلى القليل من الماء يمكن إضافته مع التحريك، ونترك الطبخة على النار حتى تنضج.
تقدم اللحمة مع البصل في طبق التقديم ويقدم إلى جانبها اللبن والسلطة.
يمكن استخدام زيت الزيتون بدلا من الزيت النباتي.