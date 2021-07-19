اللحمة بالبصل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 يوليو 2021, 04:45 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

نقدم لك طريقة عمل اللحمة بالبصل، بمناسبة عيد الأضحى، وذلك حسب موقع «موضوع».

المكونات:
كيلو من اللحم المقطع إلى قطع صغيرة.
أربع حبات من البصل المفروم ناعما.
ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.
زيت نباتي.
نصف ملعقة صغيرة من الملح، والفلفل الأسود، والكمون، وبهارات اللحمة، والبهارات المشكلة.

طريقة التحضير:
نغسل اللحمة جيدا ومن ثم نتركها جانبا حتى تتصفى من الماء.
نضع الزيت في وعاء الطهي ونتركه على النار الهادئة حتى يسخن، ثم نضيف اللحمة ونقلبها حتى يتغير لونها.
نضيف البصل المفروم ناعما ونحركه مع اللحمة ونتركه حتى يذبل، ثم نضيف الثوم المهروس ونحرك المكونات معا ونتركها على النار الهادئة. نضيف الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة وبهارات اللحمة والكمون ونقلب المكونات، وفي حال احتاجت إلى القليل من الماء يمكن إضافته مع التحريك، ونترك الطبخة على النار حتى تنضج.
تقدم اللحمة مع البصل في طبق التقديم ويقدم إلى جانبها اللبن والسلطة.
يمكن استخدام زيت الزيتون بدلا من الزيت النباتي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد مواجهة الأهلي طرابلس (0 × 0) الأولمبي في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
«فرانس برس»: إثيوبيا تعلن نجاح المرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة
دولى
بيان رسمي من «كاف» بشأن إقامة كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
الولايات المتحدة: منطقة غرب الولايات المتحدة تستعد لصواعق جافة
دولى
القبض على مطلقي قذيفة «الليثي»
ليبيا
«اللواء 444 قتال» يضبط عشرات الآلات والمعدات الثقيلة المسروقة في ترهونة
ليبيا
الأهلي بنغازي يتأهل والأخضر يكتسح بسباعية والنصر يعبر بصعوبة في الأسبوع الـ20 من...
رياضة محلية
ليبيا تقدم 12 ألف لتر من الأكسجين الطبي إلى تونس
ليبيا
الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدف في الدوري الممتاز
رياضة محلية
شركة إسرائيلية طورت برنامجا خبيثا للتجسس على رؤساء دول وحكومات وسياسيين وصحفيين ...
دولى
وزارة الاقتصاد تحظر تصدير الصوف بجميع أنواعه
ليبيا
هاميلتون يحقق فوزه الـ99 في مسيرته بجائزة بريطانيا الكبرى لـ«الفورمولا 1»
رياضة عالمية
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتداء جديد يطال إحدى أعلى الآبار إنتاجا للمياه بمنظومة الحساونة - سهل الجفارة