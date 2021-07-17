ريش ضأن مشوية

يحل علينا عيد الأضحى المبارك بعد أيام قليلة، لذلك نقدم إليك طريقة تحضير الريش المشوية بالفرن وأعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقها الشهي مع عائلتك، وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

كيلو ريش ضأن

500 غرام بصل مكعبات صغيرة

حبة فلفل حار

ملعقتان كبيرتان زبد

فلفل رومى

طماطم مكعبات

كيلو غرام بطاطا للتحمير

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل

ملعقة صغيرة بهارات

ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة سكر

طريقة التحضير

- تتبل الريش بالملح والفلفل والبهارات وجوزة الطيب وتخلط مع كمية البصل، ثم نضعها في طاجن الفرن مع الطماطم والفلفل الحار والرومى والزبد وتغطى بورق الفويل وتترك حتى تمام النضج وتصبح جاهزة للتقديم مع البطاطا المحمرة.