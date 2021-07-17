ريش ضأن مشوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 يوليو 2021, 04:43 مساء

يحل علينا عيد الأضحى المبارك بعد أيام قليلة، لذلك نقدم إليك طريقة تحضير الريش المشوية بالفرن وأعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقها الشهي مع عائلتك، وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
كيلو ريش ضأن
500 غرام بصل مكعبات صغيرة
حبة فلفل حار
ملعقتان كبيرتان زبد
فلفل رومى
طماطم مكعبات
كيلو غرام بطاطا للتحمير
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل
ملعقة صغيرة بهارات
ملعقة صغيرة جوزة الطيب
ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة صغيرة سكر

طريقة التحضير
- تتبل الريش بالملح والفلفل والبهارات وجوزة الطيب وتخلط مع كمية البصل، ثم نضعها في طاجن الفرن مع الطماطم والفلفل الحار والرومى والزبد وتغطى بورق الفويل وتترك حتى تمام النضج وتصبح جاهزة للتقديم مع البطاطا المحمرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول إصابة كورونا في القرية الأولمبية قبل أسبوع من الأولمبياد
رياضة عالمية
ليبيا تلتقي مصر على كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة
رياضة محلية
قرار بفتح المحال التجارية خلال أوقات الصلاة في السعودية
عربى
الاتحاد يحسم دربي العاصمة ويعزز صدارته
رياضة محلية
عقيلة يوضح أسباب رفض مشروع الميزانية (فيديو)
ليبيا
الغويل في حوار مع «الوسط»: توحيد المصرف المركزي يعيد إلى الدينار الليبي عافيته
ليبيا
«الوكالة الأوروبية»: عدد الإصابات بكوفيد سيرتفع خمس مرات بحلول 1 أغسطس
دولى
السماح لوزارة الموارد المائية بالتعاقد لتنفيذ محطات تحلية في طرابلس وبنغازي ...
ليبيا
ارتفاع الوفيات بجرعات زائدة خلال الوباء
طب وصحة
روح شكسبير تطل مجددا
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: الدبيبة إلى نيويورك وفي يده ملف «المعوقات»
ليبيا
أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مفاجأة حول لقاح الإنفلونزا تتعلق بفيروس كورونا