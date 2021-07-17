ريش ضأن مشوية

يحل علينا عيد الأضحى المبارك بعد أيام قليلة، لذلك نقدم إليك طريقة تحضير الريش المشوية بالفرن وأعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقها الشهي مع عائلتك، وفقًا لموقع «أطيب طبخة».
المكونات
كيلو ريش ضأن
500 غرام بصل مكعبات صغيرة
حبة فلفل حار
ملعقتان كبيرتان زبد
فلفل رومى
طماطم مكعبات
كيلو غرام بطاطا للتحمير
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل
ملعقة صغيرة بهارات
ملعقة صغيرة جوزة الطيب
ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة صغيرة سكر
طريقة التحضير
- تتبل الريش بالملح والفلفل والبهارات وجوزة الطيب وتخلط مع كمية البصل، ثم نضعها في طاجن الفرن مع الطماطم والفلفل الحار والرومى والزبد وتغطى بورق الفويل وتترك حتى تمام النضج وتصبح جاهزة للتقديم مع البطاطا المحمرة.