مكعبات البطاطا بدبس الرمان

نقدِّم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير مكعبات البطاطا الشهية مع دبس الرمان، تعلميها معنا وطبقيها في مطبخكِ بسهولة.

المكونات

ثلاث ثمرات بطاطا.

ملعقة طعام دبس رمان.

ملعقة طعام معجون طماطم.

ملح، حسب الذوق.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

عصير ½ ليمونة.

ملعقتا طعام زيت زيتون.

ملعقة طعام معدنوس مفروم.

ماء مغلي.

طريقة التحضير

- نقشر البطاطا ونقطعها شرائح أو حسب الذوق ونضيف دبس الرمان ومعجون الطماطم والملح والفلفل وعصير الليمون وزيت الزيتون والبقدونس والماء المغلي بحيث يغمر المكونات.

- نحرك المكونات جيدًا ونتركها تغلي على نار متوسطة ثم نغطيها ونتركها على نار هادئة لنحو ثلث ساعة حتى تنضج البطاطا مع التحريك من حين لآخر.

- بعد أن يجف الماء وتنضج البطاطا ويصبح لدينا صوص ثقيل من دبس الرمان يكون طبقنا جاهزًا للتقديم.