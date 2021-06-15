مشبك شهي ومقرمش

المشبك حلى سهل ومقرمش، لا يأخذ تحضيره وقتًا أو جهدًا، ومكوناته بسيطة ومتوافرة في البيت.
تعرفي على طريقة تحضيره معنا بسهولة وفقًا لموقع «الطريقة».
المكونات
لتحضير القطر:
2 كوب سكر.
1 ½ كوب ماء.
عصرة ليمون.
لتحضير العجينة:
كوب دقيق
كوب سميد
½ كوب لبن زبادي.
½ كوب زيت.
½ كوب ماء.
ظرف بيكنغ باودر.
زيت للقلي.
طريقة التحضير
- نضع السكر والماء في قدر ونحرك، وعندما يغلي نضيف عصير الليمون ونتركه على النار نحو 5 دقائق ونتركه يبرد جانبًا .
- نضع في وعاء كلًا من السميد والزبادي والزيت والماء ونحرك جيدًا .
- نضيف الدقيق والبيكنغ باودر ونحرك المكونات حتى تتشكل لدينا عجينة طرية لاصقة قليلًا .
- نضع العجينة في كيس الحلواني ونحمي الزيت في المقلاة ونضغط على الكيس ونشكل دوائر منه .
- نقلي الحلى ونقلبه حتى يكتسب لونًا بنيًّا من الطرفين ونصفيه من الزيت ونضعه فورًا بالقطر البارد حتى يمتصه.
- نصفي الحلى من القطر ونتركه يبرد تمامًا، وبذلك يكون جاهزًا للتقديم .