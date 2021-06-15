مشبك شهي ومقرمش

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 04:55 مساء
مشبك شهي في خطوات بسيطة

المشبك حلى سهل ومقرمش، لا يأخذ تحضيره وقتًا أو جهدًا، ومكوناته بسيطة ومتوافرة في البيت.
تعرفي على طريقة تحضيره معنا بسهولة وفقًا لموقع «الطريقة».

المكونات
لتحضير القطر:
2 كوب سكر.
1 ½ كوب ماء.
عصرة ليمون.
لتحضير العجينة:
كوب دقيق
كوب سميد
½ كوب لبن زبادي.
½ كوب زيت.
½ كوب ماء.
ظرف بيكنغ باودر.
زيت للقلي.

طريقة التحضير
- نضع السكر والماء في قدر ونحرك، وعندما يغلي نضيف عصير الليمون ونتركه على النار نحو 5 دقائق ونتركه يبرد جانبًا .
- نضع في وعاء كلًا من السميد والزبادي والزيت والماء ونحرك جيدًا .
- نضيف الدقيق والبيكنغ باودر ونحرك المكونات حتى تتشكل لدينا عجينة طرية لاصقة قليلًا .
- نضع العجينة في كيس الحلواني ونحمي الزيت في المقلاة ونضغط على الكيس ونشكل دوائر منه .
- نقلي الحلى ونقلبه حتى يكتسب لونًا بنيًّا من الطرفين ونصفيه من الزيت ونضعه فورًا بالقطر البارد حتى يمتصه.
- نصفي الحلى من القطر ونتركه يبرد تمامًا، وبذلك يكون جاهزًا للتقديم .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلجيكا: نواب يحذرون من «خطر جدي بإبادة» الأويغور في الصين
دولى
1.4 مليار دولار خسائر أندية الدوري الإنجليزي في تسجيل غير مسبوق
رياضة عالمية
رسميا.. عماد الدهماني مدربا لـ«الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
اكتشاف كهف أثري كبير يحوي رسوما صخرية بمنطقة ميراد مسعود شرق ليبيا
ثقافة وفن
رئيسة وزراء نيوزيلندا تستنكر إصدار فيلم حول هجمات مسجدي «كرايست تشيرش»
دولى
المنتخب الوطني يسقط أمام منتخب ليبيريا استعدادا لمواجهة السودان الحاسمة
رياضة محلية
حالة جدل في الوسط الرياضي حول تعرض جمال الزروق لحملة ابتزاز وتهديد
رياضة محلية
تعرف على الإسعافات الأولية حال التعرض للدغة العقرب
طب وصحة
وفاة رياضي ليبي غرقا قبل أيام من بطولة الأندية لتنس الطاولة
رياضة محلية
«أمن طرابلس»: القبض على مسجل خطر متهم في 11 جريمة
ليبيا
«ذا تايمز»: سيف الإسلام القذافي يطرح نفسه مرشحا لرئاسة ليبيا بدعم روسي
ليبيا
جريدة «الوسط»: تفجير سبها.. وجه آخر لتوترات دول الساحل
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 خطوات مهمة قبل شراء سيارة مستعملة