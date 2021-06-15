مشبك شهي ومقرمش

مشبك شهي في خطوات بسيطة

المشبك حلى سهل ومقرمش، لا يأخذ تحضيره وقتًا أو جهدًا، ومكوناته بسيطة ومتوافرة في البيت.

تعرفي على طريقة تحضيره معنا بسهولة وفقًا لموقع «الطريقة».

المكونات

لتحضير القطر:

2 كوب سكر.

1 ½ كوب ماء.

عصرة ليمون.

لتحضير العجينة:

كوب دقيق

كوب سميد

½ كوب لبن زبادي.

½ كوب زيت.

½ كوب ماء.

ظرف بيكنغ باودر.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

- نضع السكر والماء في قدر ونحرك، وعندما يغلي نضيف عصير الليمون ونتركه على النار نحو 5 دقائق ونتركه يبرد جانبًا .

- نضع في وعاء كلًا من السميد والزبادي والزيت والماء ونحرك جيدًا .

- نضيف الدقيق والبيكنغ باودر ونحرك المكونات حتى تتشكل لدينا عجينة طرية لاصقة قليلًا .

- نضع العجينة في كيس الحلواني ونحمي الزيت في المقلاة ونضغط على الكيس ونشكل دوائر منه .

- نقلي الحلى ونقلبه حتى يكتسب لونًا بنيًّا من الطرفين ونصفيه من الزيت ونضعه فورًا بالقطر البارد حتى يمتصه.

- نصفي الحلى من القطر ونتركه يبرد تمامًا، وبذلك يكون جاهزًا للتقديم .