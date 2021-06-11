حضري المبطن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يونيو 2021, 01:33 مساء
المبطن (الإنترنت)

من المطبخ الليبي نقدم لك طريقة سهلة لتحضير البطاطا المبطنة.

المكونات
- بطاطا
- نصف كيلوغرام لحم مفروم
- معدنوس
- بصلة
- بيضتان
- خبز مرحي «بقسماط»
- كمون
- نصف ملعقة فلفل أسود
- ربع ملعقة قرفة
- نصف ملعقة زنجبيل

الطريقة
تخلط المقادير سويا، عدا البطاطا، التي تقطع حلقات ويوضع الحشو ما بين طبقتين من البطاطا.
تغطس في البيض المخفوق، ثم تغطى الجوانب بالخبز المطحون تقلى في زيت حار وغزير.
عند النضج ترفع من النار، وتوضع على ورق امتصاص الزيوت.
توضع في الفرن حتى يكتمل نضوجها من الداخل وتصبح جاهزة للتقديم.. وصحتين.

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