حضري المبطن

المبطن (الإنترنت)

من المطبخ الليبي نقدم لك طريقة سهلة لتحضير البطاطا المبطنة.

المكونات

- بطاطا

- نصف كيلوغرام لحم مفروم

- معدنوس

- بصلة

- بيضتان

- خبز مرحي «بقسماط»

- كمون

- نصف ملعقة فلفل أسود

- ربع ملعقة قرفة

- نصف ملعقة زنجبيل