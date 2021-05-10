مائدة رمضان.. اليوم التاسع والعشرون

نقدم إليك مجموعة من الوجبات يمكنك الاختيار منها لتحضير طعام أسرتك في اليوم التاسع والعشرين من أيام الشهر الكريم، تعرفي إليها معنا.

سلطة باذنجان مشوي

جربي طريقة عمل سلطة الباذنجان المشوي والثوم واستمتعي بمذاقها الشهي وفوائد الباذنجان المتعددة وذلك وفقًا لموقع «هنية».

المكونات

4 ورقات جلاش.

ثمرة باذنجان كبيرة مقطعة مكعبات.

ثمرة بصل صغيرة مفرومة ناعم.

عصير1/2 ثمرة ليمون.

1/4 كوب زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

خضراوات سلطة ورقية صغيرة للتزيين.

زيت للدهن.

مقادير صوص الثوم

كوب توست أبيض مفتت.

2/3 كوب زيت زيتون.

1/2 كوب لوز مطحون.

عصير ليمونة.

2 فص ثوم مفروم.

طريقة التحضير

- يسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية وتدهن بالزيت صينية مافن ست حفر، وتدهن بالزيت كل ورقة معجنات.

- توضع كل 2 ورقة فوق بعض ثم يقطع ست دوائر من المعجنات باستخدام قطاعة بسكويت مستديرة مقاس 12 سنتم.

- ويبطن بها حفر الصينية ويبطن بورق زبد و يملأ بأرز جاف.

- يطهى في الفرن لمدة 5-6 دقائق أو حتى تحمر المعجنات وتصبح هشة ثم نزيل الورق والأرز وتترك المعجنات لتبرد في درجة حرارة الغرفة.

- يقلب الباذنجان مع البصل والزيت وعصير الليمون في طبق حراري ويتبل جيدا بالملح والفلفل.

ويقلب ليتجانس ويُخبز في الفرن لمدة 25-30 دقيقة حتى تلين الخضراوات ثم يضاف البقدونس ويقلب وتصبح جاهزة للوضع في أطباق التقديم مع إضافة صوص الثوم.

طريقة صوص الثوم:

- يوضع التوست في طبق عميق ويغطي بالماء وينقع لمدة خمس دقائق.

- ثم يصفى ويهرس في محضر الطعام مع الثوم واللوز حتى يصبح أملس.

- ويضاف الزيت وعصير الليمون في تيار ثابت بطيء أثناء تشغيل المحرك حتى يصبح مزيجًا أملس ويتبل بالملح والفلفل.



أرز بالدجاج على البخار

نقدم إليكِ طريقة تحضير أرز على البخار بالدجاج لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي والصحي من صنع يديكِ، وذلك وفقا لموقع «صحتك».

المكونات

4 أكواب أرز بسمتي.

2 ورقة غار.

1/2 كوب زبيب.

3 حبات كبيرة جزر.

عود كبير.

2 حبة كبيرة بصل.

ملعقة كبيرة فلفل أسود خشن.

ملعقة كبيرة كمون صحيح.

ملعقة كبيرة بهار مشكل.

ملعقة كبيرة ملح.

حبة كبيرة دجاج مقطعة منزوعة الجلد.

فلفل أحمر أو أخضر.

4/3 كوب زيت ذرة.

طريقة التحضير

- اغسلي الأرز جيدا ثم اغمريه بالماء واتركيه جانبا لحوالي 15 دقيقة.

- في قدر واسع ضعي حوالي ثمانية أكواب من الماء، ضعيه على نار قوية ليغلي بقوة، أضيفي ورق غار وملحا، أضيفي الأرز، قلبيه بهدوء، اسلقي الأرز لحوالي خمس دقائق لينضج لكن لا يكتمل نضجه تماما. صفي الأرز، احتفظي به دافئا.

- في قدر مناسب، سخني حوالي نصف كوب زيت ثم اقلي الزبيب ليصبح منتفخا ثم أخرجيه، دعيه جانبا ثم أضيفي الجزر واقليه مثل الزبيب؛ ليصبح ذهبيا فاتحا ثم أخرجيه. دعيه جانبا.

- أضيفي البصل وقلبي ليصبح ذهبي اللون، دعيه جانبا.

وأضيفي بقية الزيت، أضيفي الدجاج وقلبيه ليصبح ذهبي اللون، أضيفي الملح الكمون الفلفل والبهار.

- أضيفي حوالي 2 كوب من الماء الساخن، دعيه يغلي، أضيفي قرون الفلفل واتركيه حوالي 15 دقيقة، لا ينضج بالكامل ويكون مرقا خفيفا.

- ضعي الأرز فوق الدجاج، مع الضغط عليه قليلا ليتداخل قليلا مع الدجاج.

- اعملي تجويف خفيف في سطح الأرز، ضعي الجزر والزبيب على سطح الأرز مع نثر بعض الأرز على الجزر والزبيب لتغطيته قليلا ليكتسب نكهة طيبة.

- غطي القدر جيدا واتركيه على نار هادئة لحوالي 20 دقيقة.

- ابعدي الطبقة العلوية للتزيين ثم اسكبيه في الطبق ووزعي خليط البصل للتزيين ويصبح جاهزا للتقديم.



كعك بالتمر

نستقبل بعد أيام قليلة عيد الفطر المبارك لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضير كعك العيد بالطحين وحشوة التمر لتعدينه في منزلك دون عناء.

المكونات

200 غرام زبدة أو سمن بدرجة حرارة الغرفة.

ستة أكواب دقيق متعدد الاستعمالات.

كوب حليب بودرة.

كوب زيت نباتي.

كوب سكر ناعم.

بيضتان.

ملعقة كبيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة من خميرة.

نصف ملعقة صغيرة بكينج باودر.

ملعقة صغيرة شومر.

نصف ملعقة محلب مطحون.

الحشوة

اعجني نصف كيلو تمر مطحون مع خمس ملاعق زبدة وأضيفي رشة قرفة أو هيل مطحون للنكهة.

طريقة التحضير

- نخلط الزبدة والزيت ونخفقها مع بعض ثم نضع السكر والبيض مع الاستمرار في الخفق ثم نضع الفانيليا، ونخفق حتى تصبح مثل القشدة.

- نضع الحليب والشومر والخميرة وبكينج باودر والمحلب على خليط الزبدة ونستمر كذلك في الخفق.

- نضع الدقيق بالتدريج ونعجنه باليد حتى تصبح عجينة متماسكة ونتركها قدر 15 دقيقة لتختمر وبعدها نبدأ العمل؛ حيث تقطع عجينة المعمول حسب حجم القالب الذي تم اختياره لشكل المعمول الذي نريده.

- نحفر قطعة العجين بأصبع اليد اليمنى؛ بحيث يجوف من داخل العجين بالتساوي وتحشى بخليط التمر ومن ثم ترد أطراف العجينة فوق الحشو بخفة. توضع في القالب، ويضغط عليها قليلاً وتضرب حافة القالب على حافة الرف أو الطاولة كي تسقط من القالب.

- يخبز المعمول مدة عشر دقائق حتى يصبح لونه ذهبيا وبعد أن يبرد ينثر السكر الناعم فوقه للتزيين.