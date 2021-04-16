مائدة خامس أيام رمضان

معكرونة جارية (الإنترنت)



نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في خامس أيام الشهر الكريم، تعرَّفي عليها معنا.

سلطة فريكة

سلطة الفريكة من السلطات الشهية والمغذية التي تقدَّم في بلاد الشام والمغرب العربي، تعرَّفي على طريقة تقديمها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كوب فريك مسلوق.

كوب فلفل ملون.

معدنوس.

دبس رمان.

عصير ليمون.

خل.

ملح.

زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نضع الفريك بطبق وتخلط جميع المكونات مع بعضها البعض، ونضيفها على الفريك وتخلط قليلاً، ثم تسكب بطبق التقديم.

معكرونة جارية

المعكرونة الجارية من الأكلات الشهية التي يشتهر بها المطبخ الليبي، وهي سهلة وسريعة التحضير.

تعرفي على طريقة تحضيرها في مطبخك وفقاً لصفحة «فتافيت ليبية» على «فيسبوك».

المكونات

كيلو معكرونة خرز أو إسباغيتي.

كيلو لحم خروف.

بصلة.

حبتان من الطماطم.

2 فلفل أخضر.

فصان من الثوم.

ملعقتا كزبرة خضرة مطحونة.

زيت.

بهارات ملح.

طماطم معجون ثلاث ملاعق.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير

- يوضع الزيت في الطنجرة ويسكب عليه البصل مع ملعقة من الملح الي أن يصفر لونه.

- يوضع اللحم عليه ويحمرقليلاً، ثم توضع باقي البهارات ومعجون الطماطم ويقلب قليلاً، ثم يسكب عليه ماء إلي أن ينضج اللحم.

- يضاف الماء ليغطي اللحم، وبعد الغليان يضاف عليها المعكرونة، وقبل النضج بقليل يوضع عليها قرون من الفلفل الحار وقليل من المعدنوس وتصبح جاهزة للتقديم.

كاسات البسكويت بالكاسترد

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير حلوى البسكويت مع الكاسترد وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

200 غرام بسكويت سادة.

ملعقتان كبيرتان جوز هند مبشور.

ملعقتان كبيرتان لوز مجروش.

ملعقتان كبيرتان عين جمل مجروش.

1/2 كوب كريمة حلويات.

4 أكواب حليب.

4 ملاعق كبيرة سكر.

4 ملاعق كبيرة بودرة الكاسترد.

ملعقتان كبيرتان بودرة كاكاو.

رقائق شيكولاتة.

طريقة التحضير

- احضري المطحنة الكهربائية ثم ضعي بها البسكويت وجوز الهند واللوز وعين الجمل واطحني المزيج ثم أضيفي الكريمة وقلبي بملعقة.

- في مقلاة كبيرة الحجم ضعي الكاسترد والسكر وقلبي جيدًا حتى يذوب ثم ضعيها على النار مع التقليب من حين لآخر.

- ضعي بودرة الكاكاو على مزيج الكاسترد وقلبي حتى تمام الاختلاط.

- احضري كاسات التقديم ثم وزعي نصف كمية البسكويت على الكاسات بالتساوي ثم وزعي نصف كمية مزيج الكاسترد.

- ضعي باقي كمية البسكويت على الكاسات بالتساوي ثم باقي كمية الكاسترد.

- ضعي الكاسات في الثلاجة حتى تتماسك ثم زينيها بجوز الهند المبشور ورقائق الشيكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم.

سلط فريكة (الإنترنت)