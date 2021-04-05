جففي المشمش استعدادًا لرمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أبريل 2021, 04:41 مساء

نقدم إليك طريقة سهلة جدًا لتجفيف المشمش بنفسك في البيت استعدادًا لشهر رمضان الكريم تعلمي الطريقة معنا وطبقيه بنفسك، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو مشمش.
لتر ماء.
2 ملعقة كبيرة سكر.

طريقة التحضير
- اغسلي المشمش جيدًا، وجففيه بفوطة قطنية نظيفة.
- قطعي المشمش من المنتصف، لكن ليس لآخر الثمرة، لكي تزيلي البذور فقط.
- على نار متوسطة، ضعي الماء والسكر، واتركيه حتى يغلي.
- أضيفي المشمش في الماء واتركيه لمدة 5 دقائق على النارسخني الفرن عند درجة حرارة 130 درجة مئوية.
- رصي المشمش في صينية مغطاة بورق الزبدة، ثم ضعيها في الفرن لمدة لا تقل عن 6 – 8 ساعات.
- بعد كل ساعة، اقلبي المشمش على الجهة الأخرى مع الضغط على كل ثمرة حتى تخرجي السوائل منها ثم يخرج ويترك ليهدأ، ويصبح جاهزًا للاستخدام.
 

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