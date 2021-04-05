جففي المشمش استعدادًا لرمضان

نقدم إليك طريقة سهلة جدًا لتجفيف المشمش بنفسك في البيت استعدادًا لشهر رمضان الكريم تعلمي الطريقة معنا وطبقيه بنفسك، وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
كيلو مشمش.
لتر ماء.
2 ملعقة كبيرة سكر.
طريقة التحضير
- اغسلي المشمش جيدًا، وجففيه بفوطة قطنية نظيفة.
- قطعي المشمش من المنتصف، لكن ليس لآخر الثمرة، لكي تزيلي البذور فقط.
- على نار متوسطة، ضعي الماء والسكر، واتركيه حتى يغلي.
- أضيفي المشمش في الماء واتركيه لمدة 5 دقائق على النارسخني الفرن عند درجة حرارة 130 درجة مئوية.
- رصي المشمش في صينية مغطاة بورق الزبدة، ثم ضعيها في الفرن لمدة لا تقل عن 6 – 8 ساعات.
- بعد كل ساعة، اقلبي المشمش على الجهة الأخرى مع الضغط على كل ثمرة حتى تخرجي السوائل منها ثم يخرج ويترك ليهدأ، ويصبح جاهزًا للاستخدام.