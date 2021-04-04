سويسرول التفاح

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أبريل 2021, 04:55 مساء

تعرف معنا على طريقة تحضير حلوى السويسرول الشهية بالتفاح وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
3 حبات بيض.
كوب سكر.
½ كأس حليب سائل.
ظرف فانيليا.
ظرف بيكنغ باودر.
1 ½ كوب دقيق.

لتحضير حشوة التفاح:
6 حبات تفاح.
¾ كأس سكر.
½ كأس جوز مطحون.
ملعقة صغيرة قرفة.
سكر بودرة للتزيين.

طريقة التحضير
- نقشر التفاح ونبشره ونضع فوقه السكر ونحركه ونضعه في مقلاة على النار ونحركه حتى يذبل التفاح ويمتص الماء.
- نطفئ النار ونضيف الجوز والقرفة ونحرك المكونات جيدًا.
- نضع ورق زبدة على صينية الفرن ونمد مزيج التفاح ونسوّيه جيدًا ونتركه جانبًا.
- نضع في وعاء كل من البيض والسكر ونخفق جيدًا.
- نضيف الحليب والفانيليا والبيكنغ باودر والطحين ونخفق حتى تمتزج المكونات تمامًا.
- نضع مزيج الكيك فوق التفاح ثم نضع الصينية بالفرن على حرارة 175 لحوالي 20 دقيقة تقريبًا.
- نخرج الصينية ونضع ورق زبدة عليها من الأعلى ونمسكها من ورق الزبدة من الأعلى والأسفل ونقلبها؛ بحيث يكون التفاح للأعلى.
- نلف الكيك بورق الزبدة على شكل رول ونتركه حتى يبرد تمامًا ثم نرشه بالسكر البودرة، وبذلك يكون سويسرول التفاح جاهزًا للتقديم.

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