سويسرول التفاح

تعرف معنا على طريقة تحضير حلوى السويسرول الشهية بالتفاح وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

3 حبات بيض.

كوب سكر.

½ كأس حليب سائل.

ظرف فانيليا.

ظرف بيكنغ باودر.

1 ½ كوب دقيق.

لتحضير حشوة التفاح:

6 حبات تفاح.

¾ كأس سكر.

½ كأس جوز مطحون.

ملعقة صغيرة قرفة.

سكر بودرة للتزيين.

طريقة التحضير

- نقشر التفاح ونبشره ونضع فوقه السكر ونحركه ونضعه في مقلاة على النار ونحركه حتى يذبل التفاح ويمتص الماء.

- نطفئ النار ونضيف الجوز والقرفة ونحرك المكونات جيدًا.

- نضع ورق زبدة على صينية الفرن ونمد مزيج التفاح ونسوّيه جيدًا ونتركه جانبًا.

- نضع في وعاء كل من البيض والسكر ونخفق جيدًا.

- نضيف الحليب والفانيليا والبيكنغ باودر والطحين ونخفق حتى تمتزج المكونات تمامًا.

- نضع مزيج الكيك فوق التفاح ثم نضع الصينية بالفرن على حرارة 175 لحوالي 20 دقيقة تقريبًا.

- نخرج الصينية ونضع ورق زبدة عليها من الأعلى ونمسكها من ورق الزبدة من الأعلى والأسفل ونقلبها؛ بحيث يكون التفاح للأعلى.

- نلف الكيك بورق الزبدة على شكل رول ونتركه حتى يبرد تمامًا ثم نرشه بالسكر البودرة، وبذلك يكون سويسرول التفاح جاهزًا للتقديم.