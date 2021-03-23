أوبرا كيك بالشوكولاتة

كيكة الأوبرا بالشوكولاتة من الكيكات الفرنسية المشهورة التي يمكن تحضيرها أينما كنتم، وهي رائعة لعشاق القهوة، فهي غنية بمذاق الإسبريسو. تعلمي طريقتها معنا وأعديها بنفسك.
المكونات
4 صفار بيض.
¼ كوب سكر.
1 ملعقة صغيرة فانيليا.
رشة ملح.
¾ كوب طحين اللوز.
½ كوب دقيق أبيض.
ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.
2 ملعقة كبيرة حليب.
4 بياض بيض.
¼ كوب سكر.
ملعقة كبيرة سكر.
½ ملعقة صغيرة قهوة سريعة التحضير.
½ كوب ماء.
لتحضير الشوكولاتة:
150 غ برش شوكولاتة داكنة.
⅓ كوب حليب أو كريمة حلويات.
لتحضير كريمة القهوة:
كوب زبدة.
½ كوب سكر بودرة.
¼ كوب ماء بارد جداً.
ملعقة صغيرة فانيليا.
ملعقة صغيرة قهوة سريعة التحضير.
ملعقة صغيرة ماء.
طريقة التحضير
- نضع في وعاء كلاً من البيض والسكر والفانيليا والملح ونخفق المكونات حتى تختلط.
- نضيف طحين اللوز ونخفق جيداً ثم ننخل فوقه الطحين الأبيض والبيكنغ باودر، ونضيف الحليب ونخفق المكونات ونضعها جانباً.
- نضع بياض البيض في وعاء ونخفق حتى يصبح أبيض وخفيفاً، ثم نضيف السكر بالتدريج مع الاستمرار بالخفق.
- نضيف مزيج البياض فوق الصفار ونحرك بهدوء وباتجاه واحد حتى تمتزج المكونات.
- ندهن قالب الكيك ونرشه ثم نصب المزيج ونضعه في الفرن على حرارة 170 لمدة 25-30 دقيقة ثم نتركه يبرد.
- نضع في وعاء كلاً من السكر والقهوة والماء ونحرك حتى تذوب تماماً.
- نضع برش الشوكولاتة والحليب في وعاء ونذوبه على البخار ونحرك.
- نضع الزبدة والسكر البودرة في وعاء ونخفق بالخفاقة الكهربائية، ثم نضيف الماء البارد بالتدريج مع الاستمرار بالخفق ثم نضيف الفانيليا ونخفق.
- نذوب القهوة بالماء ونضيفها للمزيج السابق ونخفق جيداً حتى تصبح الكريمة جاهزة.
- نقطع الكيك إلى 3 شرائح ونضع أول طبقة ونسقيها بمزيج القهوة ثم نضع طبقة من كريمة القهوة.
- نضع الطبقة الثانية ونسقيها ثم نضع نصف كمية الشوكولاتة ثم الطبقة الثالثة وبقية كريمة القهوة وبقية الشوكولاتة، ثم نقطع الكيك وبذلك يكون جاهزاً للتقديم.