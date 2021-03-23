أوبرا كيك بالشوكولاتة

كيكة الأوبرا بالشوكولاتة من الكيكات الفرنسية المشهورة التي يمكن تحضيرها أينما كنتم، وهي رائعة لعشاق القهوة، فهي غنية بمذاق الإسبريسو. تعلمي طريقتها معنا وأعديها بنفسك.

المكونات

4 صفار بيض.

¼ كوب سكر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

¾ كوب طحين اللوز.

½ كوب دقيق أبيض.

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.

2 ملعقة كبيرة حليب.

4 بياض بيض.

¼ كوب سكر.

ملعقة كبيرة سكر.

½ ملعقة صغيرة قهوة سريعة التحضير.

½ كوب ماء.

لتحضير الشوكولاتة:

150 غ برش شوكولاتة داكنة.

⅓ كوب حليب أو كريمة حلويات.

لتحضير كريمة القهوة:

كوب زبدة.

½ كوب سكر بودرة.

¼ كوب ماء بارد جداً.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة قهوة سريعة التحضير.

ملعقة صغيرة ماء.

طريقة التحضير

- نضع في وعاء كلاً من البيض والسكر والفانيليا والملح ونخفق المكونات حتى تختلط.

- نضيف طحين اللوز ونخفق جيداً ثم ننخل فوقه الطحين الأبيض والبيكنغ باودر، ونضيف الحليب ونخفق المكونات ونضعها جانباً.

- نضع بياض البيض في وعاء ونخفق حتى يصبح أبيض وخفيفاً، ثم نضيف السكر بالتدريج مع الاستمرار بالخفق.

- نضيف مزيج البياض فوق الصفار ونحرك بهدوء وباتجاه واحد حتى تمتزج المكونات.

- ندهن قالب الكيك ونرشه ثم نصب المزيج ونضعه في الفرن على حرارة 170 لمدة 25-30 دقيقة ثم نتركه يبرد.

- نضع في وعاء كلاً من السكر والقهوة والماء ونحرك حتى تذوب تماماً.

- نضع برش الشوكولاتة والحليب في وعاء ونذوبه على البخار ونحرك.

- نضع الزبدة والسكر البودرة في وعاء ونخفق بالخفاقة الكهربائية، ثم نضيف الماء البارد بالتدريج مع الاستمرار بالخفق ثم نضيف الفانيليا ونخفق.

- نذوب القهوة بالماء ونضيفها للمزيج السابق ونخفق جيداً حتى تصبح الكريمة جاهزة.

- نقطع الكيك إلى 3 شرائح ونضع أول طبقة ونسقيها بمزيج القهوة ثم نضع طبقة من كريمة القهوة.

- نضع الطبقة الثانية ونسقيها ثم نضع نصف كمية الشوكولاتة ثم الطبقة الثالثة وبقية كريمة القهوة وبقية الشوكولاتة، ثم نقطع الكيك وبذلك يكون جاهزاً للتقديم.