حساء الجزر بالكاري

تعرفي معنا على طريقة تحضير حساء الجزر بالكاري لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «شهية».

المكوّنات

10-8 جزرات (مقشرة ومقطعة إلى شرائح)

½ كوب بصل (مفروم)

½ كوب كرفس (مفروم)

ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم

ملعقة صغيرة بذور الكمون

ملعقة صغيرة مسحوق الكاري

ملعقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

2 ملعقة كبيرة زيت نور

4 أكواب مرق خضار / مرق دجاج

4 أكواب ماء

طريقة التحضير

- في قدر صلصة متوسط، ضعي 4 أكواب ماء واتركيه يغلي، ومن ثم أضيفي الجزر وواصلي الطهي لمدة 8-10 دقائق أو حتى يصبح طريًا.

- صفي الماء واحتفظي بكوب واحد منه لغلي الجزر، ثم ضعي الجزر المطهو في معالج الطعام «الخلاط» مع السائل المحفوظ واهرسيه حتى يصبح طريًا، واحتفظي بالمزيج جانبًا.

- في قدر مرق كبير، سخني زيت نور على حرارة متوسطة ومن ثم أضيفي البصل والكرفس مع بذور الكمون والزنجبيل. اتركي المزيج للطهي لمدة 5-6 دقائق أو حتى يصبح الخضار طريًا.

- أضيفي هريس الجزر وامزجيه جيدًا مع المرق، ومن ثم أضيفي مسحوق الكاري والملح وقلبي الخليط حتى يمتزج.

- يمكنك إضافة المزيد من المرق وقلبي مرة أخرى، واغمري الخلاط اليدوي في قدر المرق لخلط كافة المقادير معًا حتى يصبح المزيج طريًّا.

- ضعي القدر على نار مرتفعة واتركي المقادير تغلي، مع التقليب للتأكد من تناسقه تمامًا.

- احرصي على تغطية القدر واتركي المزيج يغلي لمدة 10 دقائق.