حساء الجزر بالكاري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 فبراير 2021, 04:53 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير حساء الجزر بالكاري لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «شهية».

المكوّنات
10-8 جزرات (مقشرة ومقطعة إلى شرائح)
½ كوب بصل (مفروم)
½ كوب كرفس (مفروم)
ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم
ملعقة صغيرة بذور الكمون
ملعقة صغيرة مسحوق الكاري
ملعقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)
2 ملعقة كبيرة زيت نور
4 أكواب مرق خضار / مرق دجاج
4 أكواب ماء

طريقة التحضير
- في قدر صلصة متوسط، ضعي 4 أكواب ماء واتركيه يغلي، ومن ثم أضيفي الجزر وواصلي الطهي لمدة 8-10 دقائق أو حتى يصبح طريًا.
- صفي الماء واحتفظي بكوب واحد منه لغلي الجزر، ثم ضعي الجزر المطهو في معالج الطعام «الخلاط» مع السائل المحفوظ واهرسيه حتى يصبح طريًا، واحتفظي بالمزيج جانبًا.
- في قدر مرق كبير، سخني زيت نور على حرارة متوسطة ومن ثم أضيفي البصل والكرفس مع بذور الكمون والزنجبيل. اتركي المزيج للطهي لمدة 5-6 دقائق أو حتى يصبح الخضار طريًا.
- أضيفي هريس الجزر وامزجيه جيدًا مع المرق، ومن ثم أضيفي مسحوق الكاري والملح وقلبي الخليط حتى يمتزج.
- يمكنك إضافة المزيد من المرق وقلبي مرة أخرى، واغمري الخلاط اليدوي في قدر المرق لخلط كافة المقادير معًا حتى يصبح المزيج طريًّا.
- ضعي القدر على نار مرتفعة واتركي المقادير تغلي، مع التقليب للتأكد من تناسقه تمامًا.
- احرصي على تغطية القدر واتركي المزيج يغلي لمدة 10 دقائق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محترف تونسي ينضم إلى صفوف الاتحاد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تقترب من عتبة 500 ألف وفاة بـ«كورونا»
دولى
الوسط الرياضي يحتفل بتأهل «الأهلي بنغازي» إلى دور المجموعات بكأس «الكونفيدرالية»
رياضة محلية
تغطية خاصة للذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير
فيديو
تعرف على جديد كيا 2022
سيارات
قناة أميركية تكشف العقوبات المرجح تسليطها على مؤسس «بلاك ووتر» بعد ثبوت تورطه في...
ليبيا
الرئيس السابق لـ«الشاباك» يتخوف من «زوال إسرائيل» خلال 40 عاما
دولى
«غلوبال وايتنس» تكشف كيف خسرت ليبيا ملايين الدولارات سنويا بالاحتيال عبر منظومة ...
ليبيا
العلاقي: «المحاصصة» خطر يهدد ليبيا.. والثورة أخفقت لعدم وجود إرادة سياسية
ليبيا
تحديث «ويندوز-10».. ما الجديد؟
علوم وتكنولوجيا
جريدة «الوسط»: تحديات محلية ودولية في انتظار السلطة الجديدة
ليبيا
وليامز وفيلتمان يحددان 5 مهام للحفاظ على زخم العملية السياسية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حلم ريال مدريد في مبابي وهالاند بـ 852 مليون يورو