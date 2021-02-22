تعرفي معنا على طريقة تحضير حساء الجزر بالكاري لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «شهية».
المكوّنات
10-8 جزرات (مقشرة ومقطعة إلى شرائح)
½ كوب بصل (مفروم)
½ كوب كرفس (مفروم)
ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم
ملعقة صغيرة بذور الكمون
ملعقة صغيرة مسحوق الكاري
ملعقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)
2 ملعقة كبيرة زيت نور
4 أكواب مرق خضار / مرق دجاج
4 أكواب ماء
طريقة التحضير
- في قدر صلصة متوسط، ضعي 4 أكواب ماء واتركيه يغلي، ومن ثم أضيفي الجزر وواصلي الطهي لمدة 8-10 دقائق أو حتى يصبح طريًا.
- صفي الماء واحتفظي بكوب واحد منه لغلي الجزر، ثم ضعي الجزر المطهو في معالج الطعام «الخلاط» مع السائل المحفوظ واهرسيه حتى يصبح طريًا، واحتفظي بالمزيج جانبًا.
- في قدر مرق كبير، سخني زيت نور على حرارة متوسطة ومن ثم أضيفي البصل والكرفس مع بذور الكمون والزنجبيل. اتركي المزيج للطهي لمدة 5-6 دقائق أو حتى يصبح الخضار طريًا.
- أضيفي هريس الجزر وامزجيه جيدًا مع المرق، ومن ثم أضيفي مسحوق الكاري والملح وقلبي الخليط حتى يمتزج.
- يمكنك إضافة المزيد من المرق وقلبي مرة أخرى، واغمري الخلاط اليدوي في قدر المرق لخلط كافة المقادير معًا حتى يصبح المزيج طريًّا.
- ضعي القدر على نار مرتفعة واتركي المقادير تغلي، مع التقليب للتأكد من تناسقه تمامًا.
- احرصي على تغطية القدر واتركي المزيج يغلي لمدة 10 دقائق.