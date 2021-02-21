حضري معكرونة ماك آند تشيز كالمحترفات

تعرفي على طريقة تحضير المعكرونة بالجبنة ماك اند تشيزو اعديها في مطبخك مثل المطاعم.
المكونات
400 غرام معكرونة
50 غرام زبد
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 كوب حليب
2 كوب جبنة تشيدار مبشورة
معدنوس مفروم (اختياري)
طريقة التحضير
- اغلي المعكرونة في قدر كبير مع الماء (أضيفي بعض الملح). صفي المعكرونة بعد نضوجها ثم ضعيها جانباً.
- ذوبي الزبد في قدر سميك على نار متوسطة الحرارة. أضيفي الدقيق وقلبي لمدة دقيقة ثم صبي إليه الحليب.
- حركي الحليب حتى يصبح سميكاً ثم ابعديه عن النار. أضيفي الجبنة إلى الحليب وقلبيها حتى تذوب ويصبح الخليط أكثر سماكة كالصلصة.
- ضعي القليل من الزبد في قدر آخر مع المعكرونة وحركيهم. أضيفي صلصة الجبنة وقلبيها حتى تغطي المعكرونة جيداً. ثم أضيفي الملح، والفلفل الأسود وتزين بالمعدنوس وتصبح جاهزة للتقديم.