حضري معكرونة ماك آند تشيز كالمحترفات

تعرفي على طريقة تحضير المعكرونة بالجبنة ماك اند تشيزو اعديها في مطبخك مثل المطاعم.

المكونات

400 غرام معكرونة

50 غرام زبد

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب حليب

2 كوب جبنة تشيدار مبشورة

معدنوس مفروم (اختياري)