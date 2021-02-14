نقدم إليك طريقة تحضير كرات اللوتس الشهية المكونة من بسكويت وزبدة اللوتس مغطاة بالشوكولاتة البيضاء اللذيذة. تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
250 غرام شوكولاتة بيضاء
½ ملعقة صغيرة زيت
25 حبة بسكويت لوتس
5 حبات جبنة كريمية
2 و½ ملعقة طعام زبدة لوتس
طريقة التحضير
- نضع بسكويت اللوتس بمحضرة الطعام الكهربائية ونشغلها حتى يصبح ناعماً.
- نضيف زبدة اللوتس والجبنة الكريمية ونشغلها حتى تمتزج المكونات ويصبح لدينا عجينة سهلة التشكيل.
نشكل كرات من العجينة ونضعها في وعاء ونغطيها ونضعها في البراد.
- نضع الشوكولاتة والزيت في وعاء ونذوبها على بخار الماء ثم نغمر كرات اللوتس بها حتى تغطيها تماماً.
- نترك الكرات جانباً حتى تتماسك طبقة الشوكولاتة.
- نذوب القليل من زبدة اللوتس على نار هادئة ونزين بها الكرات مع رشة بسكويت مطحون، وبذلك يكون حلى كرات اللوتس جاهزاً للتقديم.