كرات اللوتس الشهية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 فبراير 2021, 11:57 صباحا

نقدم إليك طريقة تحضير كرات اللوتس الشهية المكونة من بسكويت وزبدة اللوتس مغطاة بالشوكولاتة البيضاء اللذيذة. تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
250 غرام شوكولاتة بيضاء
½ ملعقة صغيرة زيت
25 حبة بسكويت لوتس
5 حبات جبنة كريمية
2 و½ ملعقة طعام زبدة لوتس

طريقة التحضير
- نضع بسكويت اللوتس بمحضرة الطعام الكهربائية ونشغلها حتى يصبح ناعماً.
- نضيف زبدة اللوتس والجبنة الكريمية ونشغلها حتى تمتزج المكونات ويصبح لدينا عجينة سهلة التشكيل.
نشكل كرات من العجينة ونضعها في وعاء ونغطيها ونضعها في البراد.
- نضع الشوكولاتة والزيت في وعاء ونذوبها على بخار الماء ثم نغمر كرات اللوتس بها حتى تغطيها تماماً.
- نترك الكرات جانباً حتى تتماسك طبقة الشوكولاتة.
- نذوب القليل من زبدة اللوتس على نار هادئة ونزين بها الكرات مع رشة بسكويت مطحون، وبذلك يكون حلى كرات اللوتس جاهزاً للتقديم.

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