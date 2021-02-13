سلطة الفاصوليا والذرة الباردة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 11:54 صباحا

سلطة الفاصوليا الخضراء الباردة صحية ولذيذة جدا، وتتميز بألوانها الشهية، إذ تحتوي على الذرة وفلفل ألوان وغيرها مع المذاق المميز للمخلل مع عصير الليمون.
إليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير سلطة الفاصوليا الخضراء الباردة، تعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
½ كيلو فاصوليا خضراء.
حبة فلفل رومي أخضر مقطع.
حبة فلفل رومي أحمر مقطع.
½ كوب ذرة.
2 بصل أخضر مفروم.
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
ملعقة صغيرة ملح.
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
2 حبة مخلل خيار مفروم.
حبة مخلل فلفل حار مفروم.
عصير ليمون.

طريقة التحضير
- نفرم الفاصوليا الخضراء ونسلقها بالماء حتى تصبح طرية ثم نصفيها جيدا من الماء ونضعها جانبا.
- نضع الفاصوليا في وعاء وفوقها الذرة ومخلل الخيار والفلفل الحار والبصل الأخضر والبقدونس.
- نقطع الفلفل الألوان ونضعه في مقلاة مع زيت الزيتون ونحرك حتى يذبل ثم نضيفه على بقية المكونات.
- نضيف عصير الليمون والملح ونحرك مكونات السلطة جيداً وتصبح جاهزة للتقديم.

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