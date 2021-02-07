بروكلي مقلي في خطوات بسيطة

البروكلي المقلي والمقرمش من المقبلات الشهية سريعة التحضير، تعرفي على طريقة تحضيره معنا في خطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

½ كيلو بروكلي مقطع.

½ ملعقة كبيرة سميد.

كوب حليب زبادي.

2 ملعقة كبيرة كورن فلاور.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

ملح.

بيضة.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

- نغسل البروكلي ثم نغليه بالماء والملح نحو خمس دقائق حتى تصبح القطع طرية.

- نصفي قطع البروكلي من الماء ونضعها جانبًا.

نمزج في وعاء كلاً من الزبادي والسميد والكورن فلاور والدقيق والملح والبيضة ونحرك جيدًا.

- نغمر قطع البروكلي بالمزيج حتى تتغطى تمامًا.

- نحمي الزيت جيدًا، ثم نقلي فيه قطع البروكلي حتى تصبح ذهبية ومقرمشة ثم نصفيها من الزيت وتصبح جاهزة للتقديم.