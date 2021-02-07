بروكلي مقلي في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 فبراير 2021, 05:09 مساء

البروكلي المقلي والمقرمش من المقبلات الشهية سريعة التحضير، تعرفي على طريقة تحضيره معنا في خطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات
½ كيلو بروكلي مقطع.
½ ملعقة كبيرة سميد.
كوب حليب زبادي.
2 ملعقة كبيرة كورن فلاور.
2 ملعقة كبيرة دقيق.
ملح.
بيضة.
زيت للقلي.

طريقة التحضير
- نغسل البروكلي ثم نغليه بالماء والملح نحو خمس دقائق حتى تصبح القطع طرية.
- نصفي قطع البروكلي من الماء ونضعها جانبًا.
نمزج في وعاء كلاً من الزبادي والسميد والكورن فلاور والدقيق والملح والبيضة ونحرك جيدًا.
- نغمر قطع البروكلي بالمزيج حتى تتغطى تمامًا.
- نحمي الزيت جيدًا، ثم نقلي فيه قطع البروكلي حتى تصبح ذهبية ومقرمشة ثم نصفيها من الزيت وتصبح جاهزة للتقديم.

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