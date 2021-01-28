بيض مخفوق بطريقة ذكية

(أرشيفية: الإنترنت)

هناك الكثير من الجدل حول طريقة طهي البيض المخفوق والحصول على أفضل النتائج.

ويمكنك تحضير البيض المخفوق في مقلاة على النار، في حين يفضل آخرون تحضيره في الميكروويف، لكن أحد الطهاة أوضح أننا نقوم بذلك بشكل خاطئ في كلتا الحالتين، لأننا نغفل عنصرًا رئيسيًّا لنقل طبق البيض المخفوق إلى المستوى التالي، والسر يكمن في المايونيز، وفق موقع «24».

ويملك عالم الغذاء ألتون براون بعضًا من الخبرة عن الطهي، ويقول إنه يجب علينا إضافة ملعقة صغيرة من المايونيز وملعقة صغيرة من الماء قبل خفق البيض.

ويشرح براون: «بما أن البيض المخفوق هو في الأساس مستحلب، لماذا لا نقوم بتحسين قوامه باستخدام مستحلب آخر». كما يقول ألتون إن البهارات موجودة فقط لإعطاء البيض ملمسًا حريريًّا ولن تضيف الكثير عندما يتعلق الأمر بقوام البيض.

وفي السابق، شارك الشيف الشهير جوردون رامزي نصائحه الخاصة حول البيض المخفوق، وقال إن الأمر كله يتعلق بدرجة الحرارة، وقال: «السر يكمن في طهي البيض بشكل أبطأ، جرب طهي البيض بشكل بطيء جدا، وستحصل على أفضل بيض تناولته على الإطلاق».

وأضاف رامزي: «بعد ذلك يجب تعريض المقلاة للحرارة ورفعها عن النار عدة مرات، وعندما يصبح البيض جاهزًا، أبعد المقلاة عن النار، ويجب أن يكون البيض سائلًا إلى حد ما للحصول على مذاق أطيب».