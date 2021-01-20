مقلقل لحم بطريقة مختلفة

مقلقل لحم (الإنترنت)

نقدم لك اليوم طريقة تحضير مقلقل لحم في قدر الضغط الكهربائي، حسب وصفة «أطيب طبخة».

المكوّنات

لحم مقطّع: 1 كيلوغرام ونصف

زيت نباتي: ملعقتان كبيرتان

مستكة: 3 فصوص

قرفة عيدان: 2

حبهان (هيل): 3 فصوص

بصل مفروم: 2

ثوم: نصف كوب

طماطم مقشرة ومفرومة: 2

معجون طماطم: ملعقتان كبيرتان

فلفل حار: 4

كمون: نصف ملعقة صغيرة

ملح: ملعقة صغيرة

فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

بهارات عربية مشكلة: ملعقة صغيرة