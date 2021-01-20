مقلقل لحم بطريقة مختلفة

نقدم لك اليوم طريقة تحضير مقلقل لحم في قدر الضغط الكهربائي، حسب وصفة «أطيب طبخة».
المكوّنات
لحم مقطّع: 1 كيلوغرام ونصف
زيت نباتي: ملعقتان كبيرتان
مستكة: 3 فصوص
قرفة عيدان: 2
حبهان (هيل): 3 فصوص
بصل مفروم: 2
ثوم: نصف كوب
طماطم مقشرة ومفرومة: 2
معجون طماطم: ملعقتان كبيرتان
فلفل حار: 4
كمون: نصف ملعقة صغيرة
ملح: ملعقة صغيرة
فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة
بهارات عربية مشكلة: ملعقة صغيرة
طريقة العمل
1- شغّلي قدر الضغط الكهربائي ثمّ ضعي فيه الزيت النباتي، والمستكة، والقرفة والهيل، وقلّبي المكونات حتى تتصاعد رائحة البهارات.
2- أضيفي اللحم، والبصل والثوم. قلّبي المكونات حتى تتداخل.
3- زيدي الطماطم ومعجون الطماطم. قلّبي المكونات جيدا حتى تتداخل.
4- أضيفي الفلفل الحار، واضغطي القدر لـ30 دقيقة حتى ينضج اللحم.
5- أفرغي البخار من القدر وافتحي الغطاء.
6- زيدي الكمون، والملح، والفلفل الأسود والبهارات. قلّبي المكونات واتركي المزيج يغلي حتى تجفّ السوائل.
7- قدّمي المقلقل ساخنا.. وصحتين.