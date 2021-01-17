معكرونة البيتزا اللذيذة

تعرفي معنا اليوم على طريقة سهلة وسريعة لإعداد معكرونة بيتزا اللذيذة، حسب وصفة «أطيب طبخة».

المكوّنات

معكرونة مسلوقة - 250 غرام

بصل كبير مفروم ناعم - 1

ثوم مهروس - فصّان

طماطم مفرومة - 2

فلفل رومي مفروم - 1

فطر مقطّع إلى شرائح - كوب

صلصة بيتزا - ملعقتان كبيرتان

أوريجانو - ملعقة صغيرة

بابريكا - ملعقة صغيرة

ملح - ملعقة صغيرة

بهارات مشكلة - ملعقة صغيرة

فلفل اسود - نصف ملعقة صغيرة

زيت زيتون - ملعقتان كبيرتان

ماء - كوب

جبن موزريلا مبشور - كوب

بيبيروني مقطّع إلى شرائئح - نصف كوب