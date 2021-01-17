معكرونة البيتزا اللذيذة

تعرفي معنا اليوم على طريقة سهلة وسريعة لإعداد معكرونة بيتزا اللذيذة، حسب وصفة «أطيب طبخة».
المكوّنات
معكرونة مسلوقة - 250 غرام
بصل كبير مفروم ناعم - 1
ثوم مهروس - فصّان
طماطم مفرومة - 2
فلفل رومي مفروم - 1
فطر مقطّع إلى شرائح - كوب
صلصة بيتزا - ملعقتان كبيرتان
أوريجانو - ملعقة صغيرة
بابريكا - ملعقة صغيرة
ملح - ملعقة صغيرة
بهارات مشكلة - ملعقة صغيرة
فلفل اسود - نصف ملعقة صغيرة
زيت زيتون - ملعقتان كبيرتان
ماء - كوب
جبن موزريلا مبشور - كوب
بيبيروني مقطّع إلى شرائئح - نصف كوب
طريقة العمل
في قدر على نار متوسطة، سخّني زيت الزيتون ثمّ أضيفي البصل والثوم وقلّبي المكونات حتى تذبل.
أضيفي الفطر، الفلفل الرومي، الطماطم، صلصة البيتزا، الماء، الملح، الأوريجانو، البابريكا، البهارات المشكلة والفلفل الأسود.. أتركي المزيج على النار حتى الغليان.
في صينية فرن، ضعي المعكرونة ثمّ أضيفي الصلصة وزيدي الجبن وزيّني بالبيبروني.
أدخلي الصينية غلى الفرن لـ20-25 دقيقة حتى تنضج المكونات.
أخرجي الصينية من الفرن وقدّميها ساخنة.. وصحتين.