وصفة شهية لطبخ الخضراوات الزائدة في الثلاجة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 02:06 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

يمكن وضع البطاطس والجزر والبطاطا في مكان بارد ومظلم لفترة طويلة وتظل تحتفظ بصلابتها، ولكن هناك طريقة أخرى لاستخدام هذه الخضراوات في وصفة شهية بدلا عن رميها.

وأحد أسهل الطرق الشهية لاستخدام الخضراوات السابقة هي تقشيرها وتقطعيها بالطول ووضع القليل من الزيت عليها ثم خبزها في الفرن حتى تصبح مقرمشة لنحو 35 دقيقة. ثم رش عليها الملح مثلما تحب، وفق موقع «24».

طريقة أخرى
هذه الوصفة رائعة لأنها بسهولة تجدي نفعًا مع أي نوع من الخضراوات لديك الكثير منه، فبدلًا عن البطاطس ربما يكون لديك الكراث بدأت تذبل. إليك طريقة لاستخدامه.

قم بتقطيع الخضار المختار لشرائح رفيعة وضع الشرائح في قدر. ثم أضف الملح والفلفل واسكب مزيجا من الكريمة والبيض المخفوق وملعقتين كبيرتين من جبن البارميزان، ومن ملعقة إلى اثنتين من الثوم المفروم وقم بخبزها لما يصل إلى 45 دقيقة.

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