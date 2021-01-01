4 حيل لتسوية اللحم بشكل أسرع

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 يناير 2021, 12:15 مساء

يقدّم اللحم الأحمر بطرق مختلفة على المائدة، فيكون إما مشويا أو مقليا أو مطهوا مع الخضار. وتبحث ربات المنزل باستمرار عن طرق تساعدهنّ على تسوية اللحم الأحمر سريعا، بهدف توفير الوقت في المطبخ والإسراع في إعداد الوجبات للأسرة. لذلك نقدم إليك بعض الحيل لتسوية اللحم بشكل أسرع، تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «أنوثة».

- ابتعدي عن اللحوم الحمراء المجمّدة ولا تطهينها فورا. فلكي تسهّلي طهو اللحوم عليك في البداية أن تذوّبيها تماما للتخلّص من الجليد المكوّن حولها. فإن وضعتها على النار مباشرة عند إخراجها من الثلاجة، فقد تحتاج إلى مزيد من الوقت لتنضج، مع وجود الجليد حولها.

- قومي بتقطيع اللحوم إلى شرائح أو مكعّبات صغيرة، فكلما كان حجم القطع صغيرا، كلما نضج اللحم بشكل سريع وأفضل. ويستخدم هذا النوع من التقطيع عند شوي اللحم على الفحم أو طبخه مع الخضار والأرز.

- يمكنك إضافة الملح إلى اللحوم قبل طهوها أن يزيد من صلابتها، وهذا ما يزيد من وقت طهوها. لذا تجنّي وضع الملح في البداية، ثم أضيفيه بعد أن ينضج اللحم نسبيا لتضيفي النكهة وتحافظي على سرعة نضوج اللحم.

- عند اختيار الشرائح الكبيرة من اللحم الأحمر، على غرار الستيك، والرغبة بطهوه بشكل سريع، احرصي على تتبيله جيدا قبل تعريضه للحرارة، سواء من خلال قليه أو شويه على النار أو في الفرن. ويفضّل أن تتبليه بالزبادي والخل لتسهيل ترطيبه وتليينه ما يسرّع من نضوجه عند طهوه. كما يمكنك تتبيل اللحم الأحمر بالعسل عند الرغبة بشويه على الفحم، فهذا يساعده على امتصاص الحرارة وبالتالي النضوج بشكل صحيح وسريع.

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