كعكة القشدة

نقدم إليك وصفة كيكة شهيّة ولذيذة تعدّينها لأفراد أسرتكِ من القشدة تعلمي طريقتها معنا وطبقيها بنفسك.
المكونات
4 أكواب دقيق.
2 كوب سكر.
علبة كبيرة من القشدة.
4 بيضات.
ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
نصف كوب من السمنة.
ملعقتان كبيرتان من البايكينغ باودر.
كوب من الحليب.
طريقة التحضير
- امزجي الدقيق والبايكينغ باودر في وعاء كبير بعد نخلهما جيدا.
- في وعاء مختلف، اخلطي البيض والسكر والسمنة والفانيليا واخفقيها بواسطة الخلاط الكهربائي على سرعة عالية.
- ثم أضيفي خليط الدقيق والبايكينغ باودر بشكل تدريجي مع التحريك المستمر إلى أن تتجانس المكوّنات.
- ومن بعدها، ضعي الحليب والقشدة وتابعي الخفق حتى تحصلي على مزيج سميك ومتماسك.
- صبي خليط الكيك في القالب المخصص له بعد دهنه بالقليل من الزبدة، ورشه بالطحين لمنع التصاق الكيكة.
- أدخلي القالب إلى الفرن على حرارة متوسطة واتركيه حتى ينضج، ثم أخرجيه ودعيه يبرد ويصبح جاهزا للتقديم.