كعكة القشدة

نقدم إليك وصفة كيكة شهيّة ولذيذة تعدّينها لأفراد أسرتكِ من القشدة تعلمي طريقتها معنا وطبقيها بنفسك.

المكونات

4 أكواب دقيق.

2 كوب سكر.

علبة كبيرة من القشدة.

4 بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من السمنة.

ملعقتان كبيرتان من البايكينغ باودر.

كوب من الحليب.

طريقة التحضير

- امزجي الدقيق والبايكينغ باودر في وعاء كبير بعد نخلهما جيدا.

- في وعاء مختلف، اخلطي البيض والسكر والسمنة والفانيليا واخفقيها بواسطة الخلاط الكهربائي على سرعة عالية.

- ثم أضيفي خليط الدقيق والبايكينغ باودر بشكل تدريجي مع التحريك المستمر إلى أن تتجانس المكوّنات.

- ومن بعدها، ضعي الحليب والقشدة وتابعي الخفق حتى تحصلي على مزيج سميك ومتماسك.

- صبي خليط الكيك في القالب المخصص له بعد دهنه بالقليل من الزبدة، ورشه بالطحين لمنع التصاق الكيكة.

- أدخلي القالب إلى الفرن على حرارة متوسطة واتركيه حتى ينضج، ثم أخرجيه ودعيه يبرد ويصبح جاهزا للتقديم.