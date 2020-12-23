كب كيك قليل السعرات الحرارية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 12:15 مساء

إذا كنتي من محبي الشوكولاتة وتتبعين حمية غذائية نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير كب كيك الشوكولاتة بسعرات حرارية قليلة، للحفاظ على حميتكِ الغذائية، تعرَّفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسكِ وفقًا لصفحة الطاهية «سالي فؤاد».

المكونات
نصف كوب سكر بني.
كوب ونصف دقيق.
ملعقة باكينغ باودر.
ملعقة باكينغ صودا.
ربع كوب كاكاو.
ربع كوب ماء دافئ.
ملح.
بيضة.
فانيليا.
زيت للدهان.
ربع كوب زيت ذرة.
نصف كوب من حبيبات ومبشور الشوكولاتة لايت.

طريقة التحضير
- أحضري وعاء وانخلي الدقيق والكاكاو والباكينغ صودا والباكينغ باودر والملح، ثم أضيفي السكر واخلطيها جيدا.
- احضري وعاء آخر، وضعي الماء، وزيت الذرة والفانيليا والبيضة ونصف كمية حبيبات الشوكولاتة واخلطيها جيدا.
- أضيفي خليط الدقيق واخلطيها جيدًا حتى تتكون عجينة لينة.
- أحضري صينية الكب كيك وضعي الورق الخاص بالكب كيك في كل فجوة من الصينية، ثم ضعي الخليط في كل واحدة بالتساوي.
- ضعي مبشور الشوكولاتة وحبيبات الشوكولاتة على الوجه.
- أدخليها الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة، وتصبح جاهزة للتقديم.

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