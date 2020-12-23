كب كيك قليل السعرات الحرارية

إذا كنتي من محبي الشوكولاتة وتتبعين حمية غذائية نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير كب كيك الشوكولاتة بسعرات حرارية قليلة، للحفاظ على حميتكِ الغذائية، تعرَّفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسكِ وفقًا لصفحة الطاهية «سالي فؤاد».

المكونات

نصف كوب سكر بني.

كوب ونصف دقيق.

ملعقة باكينغ باودر.

ملعقة باكينغ صودا.

ربع كوب كاكاو.

ربع كوب ماء دافئ.

ملح.

بيضة.

فانيليا.

زيت للدهان.

ربع كوب زيت ذرة.

نصف كوب من حبيبات ومبشور الشوكولاتة لايت.