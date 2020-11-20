سمك بلطي بالهريسة

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل سمك البلطي المقلي مع تتبيلة الهريسة الحارة، حسب «شملولة»

المقادير

كيلوغرام سمك بلطي

معلقة صغيرة بشر ليمون

100 غرام هريسة

معلقة كبيرة ثوم مفروم

كوب عصير ليمون

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة

دقيق

زيت

معلقة ملح

نصف معلقة فلفل أسود

معلقة كمون