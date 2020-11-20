سمك بلطي بالهريسة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 نوفمبر 2020, 10:37 صباحا

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل سمك البلطي المقلي مع تتبيلة الهريسة الحارة، حسب «شملولة»

المقادير
كيلوغرام سمك بلطي
معلقة صغيرة بشر ليمون
100 غرام هريسة
معلقة كبيرة ثوم مفروم
كوب عصير ليمون
نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة
دقيق
زيت
معلقة ملح
نصف معلقة فلفل أسود
معلقة كمون

طريقة التحضير
- ينظف السمك ويصفى من الماء تماما، ثم نضع اليمون المبشور في إناء ثم نضيف خليط الكزبرة الخضراء والثوم والهريسة وعصير الليمون والزيت.
- يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والكمون ويترك السمك في التتبيلة لمدة ساعة.
- يغطى السمك بالدقيق من الجانبين ثم يقلى السمك في الزيت الساخن، حتى يصبح ذهبي اللون ويصبح جاهز للتقديم

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