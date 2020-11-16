كرواسون مربى للفطور

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 12:32 مساء

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير كرواسون المربى الشهي، لتعديه في مطبخكِ بسهولة وتقدميه لأطفالكِ على الفطار، وذلك وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
بيض
ملعقة كبيرة ماء
عجينة بف بايستري جاهزة
مربى بنكهة الفروالة، حسب الحاجة.

طريقة التحضير
- حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية على سطح صلب منثور بالقليل من الدقيق، ثم افردي العجينة حتى تصبح رقيقة السماكة.
- قطعي العجين إلى مثلثات متوسطة الحجم، وضعي القليل من مربى الفراولة على طرف كلّ العجينة ثم لفيها على شكل رولات الكرواسون.
- وزعي رولات العجينة داخل صينية مغلفة بورق الزبدة.
- في وعاء صغير الحجم، أخفقي البيضة والماء حتى تحصلي على مزيج متجانس، وادهني وجه كل قطعة بالمزيج ثم أدخلي الصينية الفرن لنحو 25 دقيقة حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

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