نصائح لإنقاذ طعامك من سلة المهملات

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ما زلنا نتخلص من الأطعمة التي يمكن أن تؤكل، وفيما يلي بعض الطرق لمنع هدر الطعام والاستفادة منه بشكل كبير، وفقا لموقع «24».

اشتر ما يمكنك أن تحمله فقط

خصصت صوفيا هوفمان كتاب طهي بالكامل للطهي العديم المخلفات وزودته بنصائح و40 وصفة. وإحدى نصائحها الأولى من أجل طهي منعدم المخلفات تتمثل في التخطيط بشكل جيد. وتنصح قائلة: «اشتر بقدر ما يمكنك أن تحمله بنفسك، وألق نظرة على ما لديك في المجمد وخزانة المطبخ مسبقًا وفكر فيما يمكن أن تُعد بما لديك».

لا تلق الأطعمة الفائضة في القمامة

وتقول مارين تايخرت من رابطة «زيرو ويست» الألمانية: الاستدامة لا تكلف المزيد من المال، يجب أن تعلم ما عليك فعله للمساعدة. وهناك في بعض المدن بالفعل مشاريع مزدهرة تسمح للأشخاص بتقديم الطعام قبل ينتهي به الحال في سلة المهملات. وتوضح مارين تايخرت: تقاسم الطعام يشمل عرض الطعام الذي لن تستهلكه الشركات أو الأفراد.

ويسمح تطبيق «تو جود تو جو»، على سبيل المثال، للمخابز والمقاهي والمطاعم في دول معينة بعرض طعامهم غير المباع في نهاية اليوم بسعر أقل. وبالتالي إنقاذه من سلة المهملات.