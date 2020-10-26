كباب حلة حار

تعرفي معنا على طريقة رائعة لتقديم اللحم وهي كباب حلة بالفلفل الحار من المطبخ المصرى، حسب «شملولة».
المكونات
كيلو لحم، مكعبات
5 ثمرات بصل مقطعة
2 فص ثوم مهروس
قرن فلفل أخضر حار مفروم
1/2 كوب كبير شوربة لحم
ملح
فلفل أسود مطحون
طريقة التحضير
- في إناء على نار متوسطة يسخن الزيت.
نضع اللحم في الزيت و يقلب حتى يتغير لونه ثم تضاف حلقات البصل والثوم والفلفل الحار.
- تتبل مكعبات اللحم بالملح والفلفل ويقلب ثم نضع الشوربة و نقلب مرة أخرى.
- يترك كباب الحلة على نار متوسطة حتى ينضج ثم تضاف الشوربة عندما تجف من الإناء حتى لا يحترق اللحم وتصبح جاهزة للتقديم.