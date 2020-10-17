جلاش بالجبن والزيتون

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير رقائق الجلاش بالجبن الرومي و الزيتون والموزاريلا لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

عبوة جلاش.

نصف كوب جبن رومي.

نصف كوب جبن موزاريلا مبشور.

نصف كوب سمن سائل.

بيضتان.

ثمرتا فلفل أخضر وألوان (شرائح رفيعة).

نصف كوب زيتون أخضر أو أسود شرائح.

نصف كوب حليب سائل.

قليل من الملح والفلفل.

طريقة التحضير

- في صينية مدهونة سمن، رصي طبقات الجلاش وادهني وجه كل ورقة بفرشاة بالسمن السائل، حتى الانتهاء من نصف الكمية.

- في وعاء عميق اخلطي الجبن الرومي والموزاريلا وشرائح الفلفل والزيتون وبيضة واحدة ورشة فلفل أسود خلطًا جيدًا.

- افردي 4/3 خليط الجبن بالزيتون والفلفل على سطح الجلاش وأكملي باقي أوراق الجلاش مع دهن وجه كل ورقة بفرشاة بقليل من السمن حتى تنتهي الكمية. واجعلي بقية الخليط للوجه.

- قطعي صينية الجلاش بالجبن والزيتون ثم اخبزي في فرن متوسط الحرارة (170 درجة مئوية) لمدة 15 دقيقة حتى يحمر الوجه ويصير لونه ذهبيًّا.

- اخلطي الحليب والبيضة ورشة فلفل بالشوكة ووزعيه على صينية الجلاش على الوجه حتى يتم امتصاصه تمامًا ويتشربه الجلاش. ثم ضعي باقي خليط الجبن والفلفل على الوجه.

- أعيدي الصينية إلى الفرن لمدة 5 دقائق، ثم أخرجيها وقطعيها قطعًا متساوية، وتصبح جاهزة للتقديم.