كب كيك مالح بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 11:59 صباحا

الكب كيك المالح يمكنكِ إعداده وتقديمه مع الشاي كوصفة لذيذة للفطور أو العشاء ويمكنكِ تحضيره بأي نوع من أنواع الجبن.
تعرفي على طريقة تحضيره بالجبن الشيدر معنا وذلك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
بيضتان.
علبة زبادي.
نصف كوب زيت نباتي.
ملعقة كبيرة بيكنغ باودر.
ملعقة كبيرة فانيليا.
كوب ونصف دقيق.
مكونات الكريمة.
الدقيق حسب الخليط.
نصف كوب جبن الشيدر مبشور.
ملعقتان من سكر البودرة.
ربع كوب كريمة.

طريقة التحضير
- اخفقي البيض مع الفانيليا ثم أضيفي إليه الزيت و الزبادي حتى يصبح الخليط كريميا.
- أضيفي الدقيق والبيكنغ باودر تدريجيًا حتى يصبح لديكِ خليط متجانس و لين.
- اسكبي الخليط في قوالب الكب كيك الجاهزة وأدخليهم الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 إلى 45 دقيقة.
لتحضير الكريمة :
- اخفقي جبنة الشيدر مع السكر والكريمة بالخفاق الكهربائي حتى تحصلي على خليط متماسك.
- ضعي الخليط في الثلاجة لمدة ساعة ثم أخرجيه وزيني به قطع الكب كيك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين تجري فحوص كوفيد-19 لسكان مدينة كاملة ودول أوروبية تشدد القيود
دولى
ماذا فعلت جورجينا بعد إصابة كريستيانو رونالدو بـ«كورونا»؟
رياضة عالمية
المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ نحو 10 آلاف مهاجر قبالة السواحل الليبية منذ بداية ...
ليبيا
إحصاء: عشرة ملايين أميركي صوّتوا في الاقتراع المبكر للانتخابات الرئاسية
دولى
الإمارات تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الروسي
عربى
البيت الأبيض يعلن نتيجة فحص «كورونا» للرئيس الأميركي.. وترامب يصف محتجين ...
دولى
وليامز: حوار تونس سيكون مفتوحًا أمام الليبيين الباحثين عن مصلحة «بلدهم» لا ...
ليبيا
مشاورات بين رئيسي الجزائر وتونس حول ترتيبات الحوار الليبي – الليبي
ليبيا
«الغارديان»: حل أزمة الصيادين الإيطاليين في بنغازي يتوقف على 4 ليبيين من لاعبي ...
ليبيا
فيديو دعائي لحملة ترامب الانتخابية يثير استياء فاوتشي
دولى
المؤتمر الشبابي في «تويوه» يطالب بإشراك الشباب والمرأة في الحوار السياسي ويطرح ...
ليبيا
تفاصيل هجوم استهدف مركزاً للشرطة جنوب باريس بـ«مفرقعات هاون» (فيديو)
دولى
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأنف تكشف الإصابة المحتملة بـ«كوفيد-19»